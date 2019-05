Controversia por su voz: Anuel AA, el bebecito de Karol G, pide que le enseñen a cantar

View this post on Instagram

#Delincuente – @farrukoofficial @kendokaponieldiosdelrap 👹👹👹 MERA WOOOOO ALGUIEN QUE ME ENSEÑE A CANTAR!!!!!!!! 😞😞😞😔😔😔😔🙁🙁🙁🙁🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺😭😭😭😭😭😭🤧🤧🤧🤧🤧 #FreeKendo #FreeCasca