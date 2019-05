Así es como Adamari López de ‘Un nuevo día’ se ve más delgada

View this post on Instagram

#EstiliTips: El jumpsuit o enterizo con corte recto, es la prenda ideal para los cuerpos con formas de triángulo invertido y ovalado. Alarga la figura, el fajín define la cintura y agregar volumen en la parte baja crea balance en la silueta… en el caso particular de este modelo, el dejar los hombros descubiertos le da un toque sexy muy sutil. Fact: Conjugando todos estos elementos estilizamos al 100% la imagen… ASEGURADO! Estilismo @adamarilopez para @unnuevodia: Enterizo @mixandmatchmiami Joyas @paolapachecojewelry Maquillaje @thebeautysquadbyflor Peinado @elenamartinez9562 #RPstylingstudio #LaBitacoraDelEstilista #AdamariLopez #UnNuevoDia #Telemundo #LeyendoEnMiami