¡Brutal! Kim Kardashian llega ‘mojada’ en vestido de latex a la Met Gala 2019

La sexy famosa fue una de las más esperadas de la gran noche de moda

Kim Kardashian siempre da de que hablar por su moda y en la Met Gala 2019 no fue la excepción. La socialité arribó al lado de su esposo Kanye West derrochando sensualidad pura.

En esta ocasión fue Thierry Mugler quien diseñó el atuendo de la estrella de “Keeping Up With The Kardashians”. La también hermana de Kylie y Kendall Jenner portó un vestido de latex pegadito a su cuerpo que le marcó todas sus curvas.

“Esta es la primera vez que el Sr. Mugler diseña para la Casa de Mugler en 20 años. Que regresara a diseñar este vestido para mi es un honor”, dijo la famosa a Vogue durante la alfombra rosa. “Esto se tardó como 8 meses. Su visión era de una chica californiana saliendo del mar, mojada y destilando”.