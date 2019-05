Homenaje para Elba Cabrera, “Madrina de las Artes”

Cinco activistas rrecibieron un homenaje durante la novena edición de “Clara Lemlich Awards” en el Museo de la Ciudad de Nueva York, entre ellas Elba Cabrera, reconocida abogada en materia cultural de El Bronx.

Elba Cabrera, una reconocida defensora y activista cultural de El Bronx, fue homenajeada como parte de la novena edición de los “Clara Lemlich Awards” en el Museo de la Ciudad de Nueva York.

El premio fue entregado el lunes 6 de mayo por LaborArts y Remember the Triangle Fire Coalition, que honró a cinco mujeres que han dedicado su vida en la tradición de quienes desataron reformas laborales y sociales después del trágico incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist, en 1911. Además de Cabrera, los honores fueron entregados a Doris Diether, Ronnie Eldridge, Melissa Freeman y Philoine Fried.

La ceremonia se realizó a partir de las 6:30 de la tarde en la Puffin Gallery for Social Activism del Museo, el cual tiene abierta las exposiciones “Activist New York” y “City of Workers, City of Struggle: How Labor Movements Changed New York”. Para la gala, las entidades también recibieron el apoyo de ILGWU 20th Century Heritage Fund y la Puffin Foundation y contaron con el patrocinio de la NY Labor History Association.

Mujeres fuertes

Elba Cabrera, conocida cariñosamente como la “Madrina de las Artes”, recibió este premio con mucha sorpresa y agradecimiento. “Fue una sorpresa bien grande para mí… porque también honra a mi mamá, mi tía, mis hermanas y su legado. Este tributo para mí es muy importante”, dijo a El Diario.

La biografía de Cabrera, documentada por el Centro de Estudios Puertorriqueños Hunter College (CUNY), destaca su trabajo en pro de las artes, además de la fuerte relación con sus hermanas Evelina Antonetty y la administradora de bibliotecas Lillian López.

La colección de documentos, donada por Cabrera al Centro, registra su trayectoria y relaciones con organizaciones como la Association of Hispanic Arts (AHA), Lehman Center for the Performing Arts, Center for the Media Arts, Hostos Community College, Bronx Council on the Arts y Girl Scouts of the USA, así como sus vínculos con artistas, músicos y escritores latinos y de Puerto Rico.

Cabrera nació en 1933, hija de Sixto Cabrera y Eva Cruz López. Ella cuenta que el mismo día que nació, su madre mandó a su hermana mayor, Evelina, quien tenía diez años, a vivir a Nueva York con su tía, Vicenta Godreau.

Su biografía destaca que ella nació en el apogeo de la Gran Depresión, crisis económica que afectó mucho a Puerto Rico. “Su madre pasó por dificultades por ser madre soltera; trabajó limpiando casas, cosiendo, y haciendo trabajos de bordado”.

Añade que en mayo de 1935 Eva y sus hijas se mudaron a la ciudad de Nueva York, trasladándose en el vapor Ponce. Se reunieron con Evelina en El Barrio, y se establecieron en calle 118 y la Quinta Avenida. Su madre consiguió trabajo como lavandera en el exclusivo Hotel New Yorker. “Elba creció en un ambiente alegre, en el seno de una familia numerosa que incluía a su tío, tía, primos y ocasionales huéspedes. Su tío Enrique Godreau Sr. trabajó como promotor de baile y bolitero. Debido a sus actividades vinculadas con la música y la danza, el hogar de Elba estuvo frecuentemente lleno de artistas y músicos, entre ellos Mario Bauza, Alberto Iznaga, Machito y Bobby Capó”.

Cabrera estudió en El Bronx. Se graduó en 1951 de la escuela Bronx Vocational High School, donde adquirió una formación en secretariado y contabilidad. Consiguió trabajo en L&B Hosiery, en la calle Orchard, a través de la oficina de empleos United Retail and Office Workers del distrito 65 donde su hermana Evelina trabajaba. Elba trabajó como secretaria durante 9 años. En 1954 contrajo matrimonio con Anthony Mondesire a quien conoció en el Palladium Ballroom un año antes. El matrimonio tuvo dos hijos, Anthony, nacido en 1955 y Paul, quien nació en 1960.

“Las mujeres de la familia Cabrera tuvieron una arraigada tradición como activistas en el campo social y político. Su madre se vinculó con el Partido Socialista de Puerto Rico en la década de 1920, y en Nueva York se convirtió en delegada sindical de la unión de trabajadores del hotel. La tía de Elba fue una demócrata liberal comprometida y trabajó para la campaña a la alcaldía de Fiorello La Guardia. Como adolescentes, sus hermanas Lillian y Evelina participaron en la Liga de Jóvenes Comunistas. Evelina fundó United Bronx Parents Inc., una organización de base dedicada al desarrollo de la comunidad y reforma educativa en el sur del Bronx. Lillian se convirtió en coordinadora del condado del Bronx para la Biblioteca pública de Nueva York, donde creó programas y servicios de difusión innovadores para puertorriqueños y otros latinos”, añade la reseña.

Además, en la década de 1970 Cabrera fue correctora de textos para el productor y director de cine Amílcar Tirado quien en ese momento también trabajaba con United Bronx Parents, y era profesor en la universidad SUNY en Old Westbury. Tirado la animó para que se inscribiera en la universidad y en 1978 Elba se graduó con honores obteniendo una licenciatura en Política, Economía y Sociedad. Ese mismo año Cabrera consiguió trabajo como asistente administrativa para la Association of Hispanic Arts, Inc. (AHA), una organización de servicios artísticos sin fines de lucro fundada en 1975. Elba pronto se convirtió en directora adjunta, cargo que desempeñó hasta 1987. Durante su administración coordinó eventos especiales y conferencias, promovió actividades para más de 100 organizaciones artísticas, creó el Directorio de Hispanic Arts Organizations, publicó el boletín informativo bimensual “Hispanic Arts” de “AHA’s”, y fue presentadora del programa de televisión semanal “Hispanic Arts” en WNYC-TV. Estuvo especialmente interesada en las raíces africanas y del Caribe de la diáspora puertorriqueña; con frecuencia colaboró con Marta Moreno Vega y el Caribbean Cultural Center. Luego de dejar la AHA, Cabrera se desempeñó como directora de mercadeo en Lehman Center for the Performing Arts (1987-1988). De 1988 a 1991 fue directora de asuntos hispanos/admisiones en el Center for The Media Arts donde condujo un programa de radio semanal “Media Arts” en WNYE-FM. De 1992 a 2002 trabajó para Girl Scouts of the USA ocupando diferentes cargos, incluyendo el de miembro de difusión y consultor de la diversidad, consultora de pluralismo desarrollo del adulto y consultora del consejo de autoevaluación. En 1991 Cabrera se convirtió en coordinadora comunitaria para el New York City Department for the Aging.

“Me retiré (laboralmente) dos veces. Tengo un montón de ahijados y ahijadas”, afirmó Cabrera. Tiene dos nietas y varios sobrinas y sobrinos. Se mantiene activa como integrante de la Junta Directiva de Hostos Community College y una de sus actividades personales más importantes es asistir a los servicios de la Advent Lutheran Church.

Toda esa labor comunitaria y artística le ha valido numerosos reconocimientos y distinciones. El presidente del condado de El Bronx, Fernando Ferrer, le otorgó en 1987 una mención al mérito por su contribución en el campo de las artes; en 1995 recibió otro reconocimiento por su contribución a la comunidad. Entre sus muchos galardones recibidos se encuentran una proclama de la ciudad de Nueva York del miembro del consejo June Eisland (1995), el Network of Bronx Women Laureate Award (1995), y El Diario/La Prensa la galardonó en el homenaje a las Cincuenta Latinas Destacadas en 1996. Recibió otra mención al mérito en el 2003 por el presidente del condado del Bronx, Adolfo Carrión, una proclama de la ciudad de Nueva York por el miembro del consejo Marcos José Serrano (2003), el premio Comité Noviembre (2007), el Assemblywoman Carmen Arroyo Community Award (2008), un reconocimiento especial por el New York League of Puerto Rican Women (2013); fue nombrada una de las 25 mujeres más influyentes en el Bronx Times (2014) y en el 2015 fue condecorada con el Guapa Award por DeAlmas Women’s Institute y el Latino Plus 50 Lifetime Achievement Award por sus contribuciones a la comunidad latina.

Premios y memorial