Razones por las que puedes fallar en el smog test

Por suerte, los problemas son fáciles de solucionar casi siempre

Para poder obtener las placas de circulación de un auto es necesario pasar una prueba de emisiones, mejor conocida en Estados Unidos como smog test, para asegurar que el vehículo circula con los estándares de la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

“Las pruebas de vehículos, motores y combustible son una forma importante para que la EPA verifique que se cumplan los estándares de emisiones y garantice que los beneficios de nuestros programas se conviertan en una realidad”, explica EPA en su sitio web.

Sin embargo, EPA no tiene jurisdicción en la ley local, y no todos los estados requieren llevar a cabo las pruebas. Pero los que sí, especulan que un auto no puede obtener su registración y placas a menos que pase la prueba.

En california, por ejemplo, “se exige la inspección de emisiones contaminantes (smog) a todos los vehículos, excepto vehículos diesel modelo 1997 o más antiguos o aquellos vehículos que tengan una clasificación de peso bruto vehicular (GVWR) mayor de 14,000 libras, vehículos eléctricos, vehículos a gas natural de más de 14,000 libras, motocicletas, remolques y vehículos a gasolina modelo 1975 y más antiguos”, explica en su página de Internet.

El estado de Nueva York, por otra parte, requiere que “cada vehículo registrado en el estado de Nueva York debe inspeccionarse al menos cada 12 meses”, según su portal web.

Entonces, ¿qué causa que un auto falle la prueba del smog test?

Hay varias razones mecánicas detrás de dicho problema, pero la buena noticia es que en general y comúnmente, las soluciones son muy sencillas.

Por ejemplo, según explica Advance Auto Parts, la mezcla de aire y combustible, bujías desgastadas, defectos en el sistema de control de emisiones evaporativas (EVAP), fugas, una luz (testigo) defectuosa en el tablero, filtro de aire sucio y el convertidor catalítico dañado, pueden ser algunas de las causas que generen que la prueba de emisiones falle tantas veces.

He aquí las 5 razones más comunes que causan que un auto falle la prueba del smog, según Diamond Certified:

Filtro de aire sucio

Fuga en la tapa del gas

Sistema de encendido defectuoso

Sistema de control de emisiones por evaporación (EVAP)

Funcionamiento incorrecto del convertidor catalítico

