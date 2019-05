Tras ser acusada de robo, Daniela Castro reaparece en redes sociales con este mensaje

La actriz provocó todo tipo de reacciones

Tras ser acusada de ladrona, Daniel Castro reapareció en las redes sociales y provocó todo tipo de reacciones.

La actriz mexicana fue detenida en San Antonio, Texas, en septiembre del año pasado, acusada de robarse unas prendas de una tienda, pero al parecer ha decidido rehacer su vida pública al compartir un video en su cuenta de Instagram, en el que se le ve a lado de sus hijas Daniela y Alexa, previo al Día de las Madres.

“Hola amors, ahora sí que los he tenido muy abandonados, pero ya estoy aquí de nuevo y con una gran sorpresa y una gran felicidad porque los dos amores de mi vida, Dany y Alexa, me dieron la sorpresa de traerme a un salón en el que me hicieron las uñas, me maquillaron, me peinaron y me hicieron todo en este mes de la mamá”, aseguró la rubia, quien fuera una de las consentidas del público que sigue las telenovelas.

Su presencia hizo vibrar las redes y en unas cuantas horas su video ya había alcanzado las 80 mil reproducciones, recibiendo toda clase de mensajes de sus seguidores.

“La villana más hermosa de las telenovelas. Me encantó tu actuación en ‘Lo que la Vida Me Robó’“.

Sin embargo, hubo otros señalamientos no tan agraciados para su reaparición.

“Que maravilloso saber que ya no robas“.

POR: Jorge Marrón