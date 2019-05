No tiene brazos, pero lo arrestaron por dedicarse al robo a “mano armada”

View this post on Instagram

Los finales Detienen a un atracador que no tiene brazos. Policía apresa supuesto atracador sin brazos en la comunidad El Naranjal SAN JOSE DE OCOA.-Efectivos de la Dirección Central de Investigaciones Criminales DICRIM, de la Policía en esta provincia, apresaron a un hombre al que señalan como presunto autor de varios hechos delictivos. El prevenido es Jeison Mariñez Añazco (a) Jeison, a quién según el cuerpo del orden le fue ocupada una pistola marca Bélico, color negro en el interior de una cartera mochila. Además, una porción de un polvo blanco presumiblemente cocaína y unas tijeras. La nota informativa de la uniformada, establece que Añazco tiene en su contra varias órdenes de arresto por dedicarse al atraco a mano armada, robo de animales y bancas de loteria, así como también por apropiarse de motores ajenos. Jeison fue apresado mediante orden de allanamiento en el distrito municipal El Naranjal donde reside. El supuesto antisocial será puesto a disposición de la justicia ordinaria para los fines de ley correspondiente