Andy Montañez celebra 55 años de salsa

‘El padrino de la salsa’ viene a Nueva York a festejar su exitosa carrera musical con una fiesta en Lehman Center for the Performing Arts

El salsero Andy Montañez revivirá etapas clave de su trayectoria musical en una noche llena de emblemáticas canciones de su repertorio, en la que contará con la ayuda de invitados especiales.

El sonero de origen puertorriqueño y conocido como ‘El padrino de la salsa’, que se prepara para festejar sus 55 años en la música, afirma sentirse en deuda con el público que lo ha respaldado a lo largo de su carrera.

“Doy gracias a Dios que he llegado hasta aquí, mi sueño siempre fue cantar desde pequeño y en verdad nunca pensé que el público me llegaría a querer tanto. También es muy satisfactorio poder compartir el escenario con mis hijos Andisito (Andy Jr.) y Harold. Este es un momento muy importante en mi carrera”, comenta sobre la presentación que tendrá lugar este próximo sábado 11, en Lehman Center for the Performing Arts de El Bronx.

Al repasar su trayectoria, el cantante recuerda dos períodos determinantes en su carrera: su trabajo con la orquesta El Gran Combo, en el que permaneció por 15 años, y su experiencia como integrante de la agrupación venezolana Dimensión Latina.

Montañez entró a formar parte de la Dimensión Latina en 1977 para reemplazar al cantante Oscar D’ León y grabó ocho álbumes con la orquesta de donde se extraen las canciones ‘El eco del tambor’ y ‘Ave María Lola’.

“De El Gran Combo aprendí a valorar lo que hago, a ponerle pasión a cada canción. Mi etapa con Dimensión Latina también fue maravillosa, viví una experiencia increíble porque era parte de una agrupación que recibía mucho cariño del público. Desde entonces amo a Venezuela, siempre ha sido como una segunda patria para mí. Tengo los mejores recuerdos de su gente y de su cultura”, agrega el cantante que recibió un Premio a la Excelencia de los Latin Grammy el año pasado.

El artista, que popularizó junto a El Gran Combo temas como ‘Hojas Blancas’, ‘Un Verano en Nueva York’, ‘El Barbero loco’, ‘El Swing’, ‘Julia’ y ‘Vagabundo’, adelanta que el concierto tendrá un repertorio variado para complacer a sus seguidores.

“Vamos a disfrutar mucho esa noche. Trataré de cantar todas esas canciones que sé que el público espera, pero son tantos temas que el tiempo se hacer corto. Siempre pasa, que me piden canciones que la orquesta no tiene preparadas, pero no importa vamos con todo el deseo de complacerlos”, subraya.

Montañez, que tendrá como invitados especiales a Victoria Sanabria, El trío ideal y a Johnny Olivo con su grupo Herencia de Plena, también habla de un factor que considera esencial en su desarrollo.

“Pienso que lo importante es saber evolucionar con los tiempos. Partiendo de esto es que a lo largo de mi carrera me he unido a artistas que hacen otro tipo de música, aunque claro, la salsa siempre va a prevalecer. Las colaboraciones y la exploración musical han sido siempre muy importantes en mi trayectoria”, concluye.

Entre las múltiples mancuernas que ha formado el artista resaltan tres álbumes de boleros con el cantante Ismael Miranda: ‘Al Son del bolero’, ‘Románticos de nuevo’ y ‘Con alma de niño’. En el 2006, Montañez ganó un Grammy Latino por su disco AM/PM Líneas Paralelas en el que colabora junto al cantautor cubano Pablo Milanés. Ese mismo año también presentó el disco Salsa con reggaetón en el que unió su voz a las de los intérpretes del género urbano Daddy Yankee, Voltio y Cheka, entre otros.

En 2017 grabó el álbum Best 55 años de historia, junto a sus hijos y acompañado por su orquesta Sabor y mucho Swing. El álbum, que forma parte de los festejos por la celebración de este aniversario incluye el nuevo sencillo ‘Acompáñame’.

En detalle

Qué: Concierto de Andy Montañez

Cuándo: Sábado 11 de mayo

Dónde: Lehman Center for the Performing Arts

Información y entradas: http://www.LehmanCenter.org