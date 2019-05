Las 5 mejores películas de Adam Sandler en Netflix

Mientras esperas el estreno de su filme Murder Mystery, no puedes perderte estos títulos

Estamos casi a un mes del esperado estreno de Murder Mystery, la nueva cinta de Adam Sandler, que promete ser uno de los éxitos del verano en Netflix. El tiempo pasa volando y parece que fue ayer cuando el actor comenzó a estelarizar filmes distribuidos por esa cadena de streaming. ¿No las has visto todas? Aquí te las presentamos:

5.- The Week Of (2018)

En esta comedia, Sandler y Chris Rock interpretan a dos hombres que deben hacer a un lado sus diferencias para la boda de sus hijos. Pero todo eso da pie a un sinfín de situaciones graciosas. Cabe mencionar que en esta cinta Jared Sandler, sobrino de Adam en la vida real, tiene un pequeño papel.

4.- Sandy Wexler (2017)

Esta comedia es un homenaje de parte de Adam a su representante Sandy Wernick. El filme se desarrolla en la década de los 90, y nos muestra a Sandler como el personaje titular, un excéntrico manager de artistas que se enfrenta a un reto al descubrir a una talentosa cantante (Jennifer Hudson). También actúan Kevin James y Rob Schneider, dos estrellas que aparecen con frecuencia en las cintas de Adam.

3.- The Do Over (2016)

Si buscas muchas risas combinadas con acción, esta cinta de Adam Sandler te divertirá de principio a fin. En The Do Over, Adam y David Spade interpretan a dos amigos de la secundaria que, tras un reencuentro, fingen su muerte para comenzar una nueva vida. Pero eso resulta ser sólo aparente, ya que comienzan a ser perseguidos por un grupo de asesinos.

2.- The Meyerowitz Stories (2017)

Aunque Adam Sandler es uno de los reyes de la comedia, cuenta en su filmografía con cintas en la que muestra de forma sobresaliente su lado dramático, y The Meyerowitz Stories es un buen ejemplo. En la película, él y Ben Stiller interpretan a dos hermanos que viven a la sombra de su padre (Dustin Hoffman), pero las humillaciones de éste hacia Matthew (Sandler) parecen no tener fin. The Meyerowitz Stories compitió en 2017 por la Palma de Oro en el prestigiado Festival de Cine de Cannes, Francia.

1.- The Ridiculous 6 (2015)

Si quieres divertirte con uno de los filmes más divertidos de este actor, no puedes perderte The Ridiculous 6. Es un western que trata acerca de Tommy (Sandler), un hombre que descubre que cuenta con cinco hermanastros, con quienes hace equipo para ir en busca de su padre. En cuanto a comediantes, la película tiene un elenco lleno de estrellas, por lo que los momentos graciosos se dan una y otra vez.

Murder Mystery es la segunda cinta en la que Sandler comparte créditos con Jennifer Aniston; también actúan Luis Gerardo Méndez, Terence Stamp, Luke Evans y Gemma Arterton. La película se estrenará en Netflix el 14 de junio. Aquí el trailer:

