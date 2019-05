Programa educativo cultural de la comunidad Calpulli

El lunes 6 de mayo, a las 7:30 de la noche, se presentó en Red Bank, Nueva Jersey, la obra “Puebla: La historia del Cinco de Mayo”, a cargo de la Compañía de Danza Mexicana Calpulli.

La obra, que se estrenó en abril pasado en el Teatro de Queens, es una muestra del intenso trabajo que esta compañía desarrolla con el objetivo de mostrar y expandir la cultura mexicana.

Además de los ensayos y presentaciones, Calpulli tiene en su base la educación de los niños, adolescentes y adultos. Su programa de clases comunitarias de danza y música es dirigido por los artistas de enseñanza de Calpulli en estudios profesionales de baile en Queens (SpaceWorks y East Elmhurst), Staten Island (Snug Harbor Cultural Center), Red Bank, (The Count Basie Center for the Arts), y New Rochelle (New Rochelle Public Library).

El programa, tanto para niños como para adultos, se centra en la danza folclórica y las tradiciones musicales de México. El entrenamiento incorpora lecciones de historia, fundamentos en danza y música, trabajo en equipo, y apoya un estilo de vida saludable y activo.

Entre los logros de la comunidad de Calpulli está la incorporación de Diana Vivar a la compañía de danza.

Diana, nacida en Nueva York, comenzó su carrera de bailarina a los cinco años. Inició sus estudios de ballet en Ballet Hispánico y más tarde en la “92 Street Y”. Cinco años después comenzó su entrenamiento con Alberto López en Comunidad Calpulli. “Aquí fue preparada para bailar dentro de la compañía profesional en 2015, de hecho fue la primera estudiante en hacer la transición del programa comunitario a la compañía. Conjuntamente Diana es estudiante de diseño gráfico en Parsons The New School Of Design”, indica la comunidad en su muro de Facebook.

En cuanto a los motivos que la inspiran, Diana afirmó: “Me inspira el público quien viene a vernos bailar. Cada vez que bailo, siempre quiero que la audiencia olvide sus preocupaciones y disfrute la presentación. Si soy capaz de alegrarle el día a alguien, entonces hice mi trabajo como bailarina. También me inspira México: la gente, la cultura y la historia. Esta es mi manera de conectarme con mis tradiciones como mexicana-estadounidense y mantenerme conectada con mis raíces”.

Bajo costo y accesibilidad

Las clases requieren una donación voluntaria para jóvenes y bajo costo para adultos. “Todos están invitados a esta experiencia artística única compuesta de diversión, movimiento, música y aprendizaje”, dice Calpulli en su sitio web.

El programa en SpaceWorks (33-02 Skillman Ave., Long Island City, NY 11101) se llama “Calpulli Fridays” y está dirigido a estudiantes dedicados y automotivados que buscan entrenamiento adicional. Las clases se enfocan en un entrenamiento folklórico extendido y ballet, fundamentos de movimiento y coreografía. El concejal Jimmy Van Bramer apoya el desarrollo de estas clases.

Los domingos, las clases para estudiantes de 5-8 años se realizan en el Studio B, de 1:00 – 2:30 de la tarde. Para estudiantes de 9-12 años, se imparten en Studio A a la misma hora. Los alumnos de 13 años en adelante se reúnen en el Studio A de 2:30 – 4:00 de la tarde. Asimismo, de 2:30 – 4:00 de la tarde se imparten las clases para adultos principiantes en el Studio B.

En la misma jornada, pero en el Estudio de Música, se imparten las clases de guitarra y acordeón desde principiantes (8 años de edad como mínimo) a intermedios de 1:00 – 5:00 de la tarde.

En el centro de East Elmhurst (2625 97th St., East Elmhurst, NY 11369) las clases se imparten de 8:00-9:00 de la mañana para estudiantes nuevos y de 9:00 a 10:00 de la mañana para los antiguos.

Más información sobre las clases