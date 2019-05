Vicente Fernández recibe fuertes burlas en Twitter con los memes del “hígado gay”

El papá de Alejandro Fernández es objeto de mofa en las redes sociales, y es acusado de homofóbico

Vicente Fernández desató la polémica y la ira de las redes sociales al revelar que hace algunos años estuvo enfermo hace y aunque le sugirieron un trasplante de hígado, el músico mexicano rechazó la opinión médica, porque, según explicó, no habría podido dormir en su cama como siempre, sabiendo que tenía el hígado de otra persona.

“Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: ‘yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. Ni sé si era homosexual o drogadicto“, explicó el “Charro de Huentitán” al programa mexicano De Primera Mano.

La declaración ha servido para que el papá de Alejandro Fernández ahora sea tildado de homofóbico, y que se convierta por ende en la nueva burla de Twitter, gracias a que apareció el ahora famoso meme “hígado gay”.

— Gracias hijo por darme tu hígado, y no tener que recibir el de un homosexual o drogadicto.

— …

— Tenemos que clausurar esa ventana.#VicenteFernandez pic.twitter.com/XY8t1Nrt8N — Orquídea 38 (@mc_orquidea38) May 9, 2019

#VicenteFernandez después del transplante de hígado, si se lo hubiera hecho. pic.twitter.com/tT0O9SIE6C — Xerry 🍒 (@Xerrito) May 9, 2019

El hígado gay listo para el trasplante antes de que #VicenteFernandez lo rechazara. pic.twitter.com/Yj91VIPL6p — Basura Mental (@MentalTrash7) May 9, 2019

El hígado gay rodeado de los otros órganos machos heterosexuales de Vicente Fernández @HigadoGay #VicenteFernandez pic.twitter.com/yhmSPz5ckF — 𝑱𝒆𝒔𝒖𝒔 𝑨. 𝑩. (@blxubby) May 9, 2019

La Epifania de nuestro Charro de Huentitan… #VicenteFernandez 🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/T98x265aC7 — Juan Rojas (@viboradeagua) May 9, 2019

Si #VicenteFernandez hubiera aceptado el trasplante de Hígado Gay #meme pic.twitter.com/4i3CSlRiuu — Amargado a los 30 (@unforgevan) May 9, 2019

