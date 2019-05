¡Diva! Mhoni Vidente presume a Justin Bieber como uno de los famosos que la sigue en Twitter e Instagram

La cubana es una de las videntes consentidas de la televisión hispana

Mhoni Vidente es una de las astrólogas consentidas del público tanto en las redes sociales como en la televisión hispana. Su carisma la ha llevado a ser parte del talento del programa Hoy de Televisa en donde tiene su sección de predicciones en La Ruleta Esotérica.

Hoy a través de Twitter la vidente cubana le dio las gracias a Justin Bieber porque es uno de los famosos que la sigue en Instagram y Twitter. La vidente escribió: “Gracias a @justinbieber por seguirme en Instagram y Twitter y por sacar canción nueva con @edsheeran buenísima y también 🙋‍♀️😎😎😚“.

Gracias a @justinbieber por seguirme en Instagram y Twitter y por sacar canción nueva con @edsheeran buenísima y también 🙋‍♀️😎😎😚 pic.twitter.com/HMWPYgBf3E — Mhoni Vidente (@mhonividente) May 10, 2019

Conversamos con la cubana y esto fue lo que nos dijo: “Me siento muy bien porque veo que mis horóscopos y predicciones ya son mundiales”.

Pero todos los seguidores que posee asegura que uno de los que más la ha sorprendido ha sido definitivamente Justin Bieber. “Él que me sorprende más es Justin Bieber, que me siga en Twitter e Instagram, o sea, él me quiere y cree en lo que digo”.

Ver aquí las predicciones de Mhoni Vidente.

