Narcotraficante de Pennsylvania que se comparaba con “El Chapo” es sentenciada a hasta 20 años de cárcel

Shayla Hadley vendía metanfetaminas a otras prisioneras

Una narcotraficante de Pennsylvania que se comparaba con Joaquín “El Chapo” Guzmán fue sentenciada este jueves a hasta 20 años de cárcel.

Shayla Hadley, de 24, vendió metanfetamninas a reos en la prisión del condado Bucks.

La joven de Quakertown fue arrestada como resultado de una investigación que inició en enero de 2018 cuando una prisionera tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital por una sobredosis de drogas.

La pesquisa de ese caso arrojó que la mujer se encontraba entre una docena que le compraban narcóticos a Hadley, que había sido encarcelada hacía una semana.

La investigación reveló que Hadley escondió la droga en su cuerpo y la vendió en porciones pequeñas a las otras. Las mujeres le pagaban con artículos de la comisaría de la prisión o las parientes de éstas le depositaban dinero a la cuenta de la traficante en el recinto.

De acuerdo con la prueba vertida en una corte de Doylestown, la convicta se hacía llamar “El Chapo”, como el exlíder del Cartel de Sinaloa. Además, en conversaciones telefónicas con su novio presumía de ser muy poderosa para ser atrapada. Adicional, le indicó a otras reclusas que ella misma había preparado la metanfetamina.

“Nadie me puede tocar, ellos no pueden probar nada”, dijo Hadley según consta en documentos judiciales citados por The Morning Call.

Hadley, que tiene dos convicciones previas por tráfico de drogas, se refería a las otras prisioneras como “junkies”.

Las autoridades revelaron también que Hadley le dijo a las otras mujeres que dejaran sola a la reclusa de la sobredosis en lugar de buscar ayuda.