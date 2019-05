Donaron millones para construir un muro fronterizo con México. Ahora exigen respuestas

Se han recaudado casi 20 millones de dólares para el muro fronterizo de Trump

Nosotros Construimos el Muro, una organización sin fines de lucro que ha recaudado más de 22 millones de dólares para el proyecto en la frontera con México enfrenta una situación paradójica. A pesar de su increíble éxito consiguiendo fondos, los trabajos no han iniciado y algunos donantes comienzan a hacerse preguntas.

El creador de la campaña, el condecorado veterano de guerra Brian Kolfage, ha dicho que la construcción del muro con México está a punto de comenzar, tal como lo prometió.

“Mientras nos preparamos para iniciar la obra en cuestión de días, la desesperación de nuestros detractores para descarrilar el proyecto de un muro financiado con dinero privado, que insistieron que nunca se llevaría a cabo, se está asentando”, escribió Kolfage en la página web que ha utilizado para recaudar los fondos.

El último anuncio de que las obras estaban a punto de iniciarse se hizo hace 24 días y desde entonces no ha habido ninguna actualización ni ninguna prueba de que en verdad se está llevando a cabo el proyecto.

Y algunos de los donadores han comenzado a impacientarse ante la falta de respuestas y transparencia.

“Estoy muy decepcionada contigo Brian Kolfage, ¿dónde están las fotografías del progreso?”, escribió una mujer en un comentario en la página de Facebook de Nosotros Construimos el Muro, según recogió el diario The Washington Post.

“Deja de decirlo y hazlo”, escribió otro.

Este sábado Kolfage respondió a los comentarios diciendo que había una buena razón por la que estaban guardando silencio sobre el lugar donde iniciaría el proyecto, que ha llamado la ‘zona cero’ de la lucha contra las drogas y las pandillas. Dijo que había organizaciones como la Unión de Libertades Civiles Americanas que los demandarían para evitar la construcción del muro, si conocían los detalles, reportó el diario The New York Post.

El proyecto inició en diciembre durante el cierre parcial del Gobierno, provocado por la negativa del presidente, Donald Trump, de aceptar un presupuesto federal sin dinero para el muro con México.

Inicialmente se pretendían recaudar 1,000 millones de dólares, una fracción de los 5,000 millones que Trump había solicitado al Congreso sin éxito. En los primeros tres días la campaña consiguió más de 6 millones de dólares de parte de más de 100,000 donantes. Pero muy pronto se hizo evidente que no alcanzarían la meta inicial.

Kolfage prometió que “de no alcanzar nuestra meta o de no acercamos significativamente” reembolsaría cada centavo.

En enero, la página web GoFundMe donde se han hecho las recaudaciones, anunció que los 20 millones de dólares reunidos entonces serían devueltos a los donantes.

Luego Kolfage creó la organización sin ánimo de lucro We Build The Wall, Inc. para transferir los fondos de la página de internet.

Bobby Whithorne, el portavoz de la página web, dijo que los donantes serían contactados a través del correo electrónico y que deberían llenar una forma específica si querían que su donación fuera enviada a la corporación creada por Kolfage.

Según la página GoFundMe, ésta sigue recibiendo donaciones para el proyecto de Kolfage. Casi 500 dólares han sido recaudados este sábado, al momento de escribir este artículo.