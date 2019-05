Esto dijo Eugenia ‘La China’ Suárez sobre su físico y las cirugías estéticas

La actriz habló sin prejuicios

La belleza natural de María Eugenia “La China” Suárez es reconocida a lo largo y ancho de muchos lugares. Sin embargo, la protagonista de ‘Argentina, tierra de amor y venganza’ (ElTrece) dijo que no está en contra de hacerse algún retoque estético.

“Si no me gustara algo de mí, me lo operaría sin ningún problema“, confesó la actriz en diálogo con Caras.

No obstante, señaló que (por ahora) no tiene pensado pasar por el quirófano y dijo estar contenta con su cuerpo. “Sé que no tengo el cu(…) perfecto ni las te(…) perfectas ni las piernas perfectas ni soy alta, pero soy feliz y me quiero mucho como soy“, afirmó.

En este contexto, señaló que las mujeres valoran su look “normal”. “Uno nace como nace físicamente, la belleza no es mérito mío ni me siento una chica exitosa por eso”, sostuvo.