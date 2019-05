Elizabeth Warren no cae en la “trampa” de Fox News. “Son una máquina de odio”

Sectores demócratas acusan a la cadena Fox de intentar recuperar la perdida de anunciantes que se fueron de la cadena por los comentarios racistas y antiinmigrantes de varias de sus figuras mediante la realización de debates públicos con los cándidatos demócratas a la presidencia.

Luego de que Bernie Sanders asistió a dicho evento y demostró ser un éxito para la cadena pro Donald Trump, la senadora y candidata demócrata a la presidencia Elizabeth Warren dijo que no participará en un evento en el ayuntamiento con Fox News, criticando a la red como una “máquina de odio con fines de lucro”.

“He hecho 57 entradas en los medios y 131 entrevistas, respondiendo a más de 1,100 preguntas de la prensa desde enero”, escribió el candidato presidencial de 2020 en una serie de tweets. “Fox News es bienvenido para asistir a mis eventos como cualquier otro medio de distribución. Pero un ayuntamiento de Fox News agrega dinero a la máquina del odio con fines de lucro. A lo que yo digo: paso difícil”.

I’m running a campaign to reach all Americans. I take questions from the press and voters everywhere I go. I’ve already held town halls in 17 states and Puerto Rico—including WV, OH, GA, UT, TN, TX, CO, MS & AL.

— Elizabeth Warren (@ewarren) May 14, 2019