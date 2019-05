Islas Cocos, un paraíso cubierto por 977,000 zapatos y 373,000 cepillos de dientes

Cientos de millones de fragmentos de plástico se encuentran varados en un archipiélago del océano Índico, una muestra más de la magnitud de esta contaminación mundial, anunciaron investigadores.

En total, se hallaron más de 400 millones de fragmentos que pesan unas 238 toneladas en las playas de arena blanca de las islas Cocos, un grupo de 27 atolones poblado de unos cientos de habitantes, a 2,100 kilómetros al oeste de Australia.

Pero según la bióloga Jennifer Lavers, cuyo estudio se publicó este jueves en la revista Nature Scientific Reports, estos pedazos en la superficie son solo la punta del iceberg.

La investigadora de la Universidad de Tasmania no está sorprendida. “Trabajo desde hace unos 15 años en islas remotas, y todas recibieron este tipo de restos”, dijo. “Pero lo que me ha sorprendido más es que cavando la cantidad no disminuye“.