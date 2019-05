Carlos Ponce regresa a Instagram… ¿Y con Karina Banda?

El actor y presentador reabre su cuenta

A un mes de haber cerrado su cuenta de Instagram, después de escribir una carta muy emotiva anunciando su separación de Karina Banda, Carlos Ponce regresa a dicha red social, ¿Y con su novia?

“Hola #Poncentidos. Los extrañé MUCHO pero me hacia falta el descanso y la concentración. La mente es como el agua. Cuando está en calma y paz, puede reflejar la belleza en el mundo. Cuando está agitada, puede tener al paraíso enfrente y no lo refleja. #MiPazNoEsNegociable. De que me perdí? Cuéntenmelo todo!!! HEY GANG!! What did I miss?”, escribió Ponce en su primer post después de reabrir la cuenta y lo acompañó de la siguiente imagen.

Recordemos que Karina Banda confirmó que el noviazgo que llevaba hace más de un año con Carlos Ponce, había terminado, pero que seguían siendo amigos. Luego el actor y presentador publicó una carta hablando de la relación, el amor y lo que vivió al lado de la periodista de Univision.

Sin embargo, las críticas, muchas de ellas despiadadas, no paraban en los comentarios y sorpresivamente Ponce cerró su cuenta de Instagram. En este regreso, él mismo confirma que lo hizo en favor de su paz y para concentrarse en el nuevo proyecto que está protagonizando.

¿Pero en qué quedó la relación entre Ponce y Banda? ¿Siguió la amistad o hubo reconciliación? Aunque hasta el momento ninguno de los dos lo confirmó, varias personas cercanas a ambos aseguran que están intentando nuevamente apostar a la pareja.