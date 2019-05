Arnold Schwarzenegger habla del brutal ataque que recibió recientemente en Sudáfrica

El protagonista de "Terminator" asegura que la patada voladora no le hizo ningún daño

Arnold Schwarzenegger se encontraba en un evento deportivo en Sudáfrica cuando de la nada llegó un hombre y lo atacó por la espalda dándole una patada voladora. Al instante el atacante fue detenido.

“Gracias por sus inquietudes, pero no hay nada de qué preocuparse”, han sido las palabras del ex gobernador de California.

“Creí que la multitud me empujaba, lo que pasa a menudo. Sólo me di cuenta de que me patearon cuando vi el video, como todos ustedes. Me alegro de que el idiota no haya interrumpido mi Snapchat”, agregó.