Letras: Usted no tiene nombre

Todos los nombres de personas son nombres propios y carecen de significado

Pregunta: Me llamo Irene y mi hermano Jorge, y descubrí en una enciclopedia que mi nombre quiere decir ‘paz’ y el de mi hermano, ‘labrador’. ¿No es así?

Respuesta: Lamento decirle que Irene y Jorge _al igual que todos los nombres de personas_ son nombres propios y carecen de significado.

Pregunta: ¿Entonces de dónde sale eso de ‘paz’ y ‘labrador’? ¿Es un cuento?

Respuesta: Etimológicamente su nombre proviene del griego eirene, paz, y el de su hermano de georgós, también griego, labrador. Pero ningún nombre propio tiene significado, porque no hay posibilidad de atribuirles rasgos de contenido.

Pregunta: ¿Y qué quiere decir eso?

Respuesta: Que no hay nada de común entre todas las Irenes ni tampoco entre todos los Jorges. Que compartan el nombre no los identifica como una categoría común.

Pregunta: Sigo sin entender.

Respuesta: Tomemos un nombre común como perro. Ese nombre común, como todos los demás nombres comunes, se define por un conjunto de rasgos que caracterizan su contenido: animal mamífero, cuadrúpedo, ladrador, etcétera.

Pregunta: Pero todas las Irenes son mujeres y todos los Jorges, varones.

Respuesta: Esos dos nombres se les puede asignar a objetos, como por ejemplo la muñeca Irene o el soldadito Jorge. También a organizaciones o empresas, que no se las digo para no pasar avisos, pero que puede encontrar en internet.

Pregunta: Todavía no estoy convencida de que nuestros nombres no tengan significado.

Respuesta: Por supuesto que para ustedes y sus seres queridos sus nombres significan mucho emocionalmente. Pero una de las pruebas de que no lo tienen gramaticalmente es que no figuran en el Diccionario de la Lengua Española. No encontrará Irene ni Jorge, y en cambio verá perro y otras 80.000 palabras, muchas de ellas nombres comunes. Si quiere ver toda la gama de nombres propios no hay nada mejor que la Guía telefónica.

Pregunta: Aunque los nombres propios no figuren en el Diccionario, ¿no tendrán algo distintivo? ¿Algún privilegio aunque sea chiquito?

Respuesta: ¡Claro que sí! ¡Se escriben con mayúscula!

Jorge Ignacio Covarrubias es secretario general de la Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE)