Pedro Capó sobre el fenómeno de ‘Calma’: “Todavía me pellizco para ver si estoy soñando”

En exclusiva habla de cómo nació la canción que cambió el rumbo de su vida y su carrera

Lleva la música en la sangre, por herencia y por pasión. Su tema ‘Calma’ sobrepasa el billón de visitas en Youtube, obtuvo Disco de Platino en Estados Unidos, México, y varios países de Europa y América Latina con más de 1.5 billones de streams hasta la fecha. Él es Pedro Capó, quien en exclusiva nos cuenta cómo nació la canción que cambió el rumbo de su carrera y de su vida.

Al igual que su compatriota, Luis Fonsi con ‘Despacito’, a Pedro Capó, quien lleva toda la vida en la música y es ganador de un Grammy, el tema ‘Calma’, que nació sin ninguna otra intención que la diversión, se convirtió en un fenómeno. Hoy, el cantautor boricua recorre el mundo, está nominado a Premios Juventud, será co-presentador y director del estudio de ‘Reina de la Canción’, el próximo reality de Univision y como si esto no fuera poco, comienza este viernes 24 en Miami, una extensa gira de conciertos por Estados Unidos.

Pregunta: ¡Qué es todo esto, Pedro!

Pedro Capó: Increíble, para mí un sueño hecho realidad, muchos años de trabajo, todavía asimilando todo el sueño porque ha sido de cierta manera inesperado… Feliz de todo lo que está pasando y tratando de estar presente en cada paso para maximizarlo.

P: ¿Qué sentiste cuando descubriste que el trabajo de tantos años se había vuelto un huracán con una canción?

P.C.: Todavía no me termino de dar cuenta, es como un golpe de información que sigue llegando y que me toma como por sorpresa cada día más. Han sido etapas: con la canción original sentíamos que podía ser viral, se sentía raro. Farruko me llama para hacer la canción y ahí me dije, “cuidado, puede ser algo especial”… Una vez que soltamos la versión con Farruko… Súper agradecido, todavía me pellizco para ver si estoy soñando.

P: ¿Cómo nació ‘Calma?

C.P.: Nace con cierta inocencia, de una manera bien honesta, no estábamos buscando un sencillo, no me imaginaba que iba a ser este tipo de canción, estábamos escribiendo por el gusto de escribir, jugando con algo muy familiar: la playa… Yo iba a la playa los domingos con mi mamá y esa era una pausa de conectar con las cosas bonitas que todos tenemos a nuestro alcance, en mi caso la playa, en el caso de otras personas una charla, no sé, algo que sirve para todos nosotros, que nos traer paz, trae calma, apagar el teléfono… Ahí nace ‘Calma’ de una manera muy inocente, no fue con el colmillo de querer hacer algo grande, ni nada por el estilo. Lo bonito de cuando uno hace bien las cosas, sin pensar tanto en el mercado, sino en lo que le nacen a uno.

P: ¿Qué descubriste a partir de ‘Calma’?

P.C.: Cada persona, independientemente de lo que haga, sea abogado, actor, deportista, encuentra confianza en sí mismo y acompaña de cierta manera al éxito… Cada vez que hay un logro bonito es un recordatorio de que vas por buen camino, me ha llenado de esa confianza bonita, y de un espacio creativo.

P: ¿A donde te llevó ‘Calma’ que no te habías imaginado ir?

P.C.: ¡Ay Dios mío! a tantos sitios. Hace algunos días estábamos en Suiza donde nos dieron un disco de Platino, estábamos en Francia, Alemania, ¡que jamás imaginé! y los que falta que visite porque la verdad es que ‘Calma’ se nos ha salido de las manos.

P: Y ahora comienzas tu gira por Estados Unidos, que me imagino que también es un sueño cumplido.

P.C.: Totalmente, con mucha ilusión ya llevo esperando este momento, para nosotros es la culminación de todo esto, de todo este proceso… La promo es bonita, es importante, pero la conexión con el público es lo que anhelamos, es el momento de paz, de devolverle al público un poquito de todo los que nos ha dado, mucha ilusión de arrancar esta gira en Miami…

P: ¿Qué es lo que va a encontrar la gente en este concierto?

P.C.: Entrega, celebración y gratitud. Este es un momento muy especial en mi vida y entonces es un momento bonito de capturar esas energía, no es a años después de ‘Calma’, es la energía de cuando está pasando, quiero compartir esta emoción con el público.

P: ¿Qué le dices al público que te ha seguido de siempre, y al que te descubrió por ahí a través de ‘Calma’?

P.C.: ¡Gracias! a los que están desde antes qué bonita victoria, felicidades a ellos también porque han sido parte de cada paso que he dado en mi carrera, y han estado ahí al pie del cañón, eso nunca se olvida y hay un cariño y una conexión especial… A todos los que han venido, ¡qué bonito! que ‘Calma’ sea nuestra carta de presentación, porque habla mucho de quién soy como artista, de mi propuesta, de mi contribución, muchas ganas de caminar de la mano y descubrir todas esas cosas que voy a descubrir yo mismo.

LAS FECHAS DE LA GIRA DE PEDRO CAPÓ:

24 de mayo: The Fillmore -Miami, FL

25 de mayo: House of Blues – Orlando, FL

26 de mayo: Masonic Center – Tampa, FL

29 de mayo: Theatre of Living Arts – Philadelphia

31 de mayo, 2019: The Howard Theater – Washington DC

1 de junio: Music Hall of Williamsburg – Brooklyn, NY

2 de junio: Ocean Side Events Center – Boston, MA

5 de junio: House of Blues – Chicago, IL

6 de junio: House of Blues – Dallas, TX

8 de junio: House of Blues -Houston, TX

9 de junio: The Aztec Theatre -San Antonio, TX

11 de junio: The Cedar Cultural Center – Minneapolis, Minnesota

REVIVE EL ÉXITO ‘CALMA’: