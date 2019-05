CocoCay, la isla de las Bahamas con la que Royal Caribbean quiere redefinir los cruceros

Hasta ahora, la parada en una pequeña isla significaba el día de descanso y playa del viaje. Royal Caribbean quiere cambiar ese concepto

Es habitual que los grandes cruceros paren en una pequeña isla en la que los pasajeros pasan el día descansando en la playa. Suelen ser islas no habitadas, propiedad de la compañía. Simplemente están preparadas con los elementos necesarios para disfrutar del mar, comer y beber. Pero Royal Caribbean quiere cambiar ese concepto con su línea Perfect Day Island Collection, cuya primera isla acaba de ser inaugurada en las Bahamas: CocoCay.

Con una inversión de $250 millones de dólares que incluye un nuevo muelle y un parque acuático, CocoCay propone un “día perfecto” para toda la familia en el que se pueden combinar actividades de aventura con el tradicional descanso de playa de este tipo de islas.

Un “Perfect Day at CocoCay” arranca desde temprano, cuando después de desayunar los pasajeros se pueden bajar del barco directamente a la isla a través del nuevo muelle, algo muy poco frecuente en este tipo de destinos, donde normalmente es necesaria otra pequeña embarcación que transporta a la gente hasta la isla, con la consiguiente demora para ir y volver.

Una vez en la isla, las opciones son variadas. Para quienes busquen un día de sol y descanso, la mejor opción es ir directamente a la playa y disfrutar de la arena blanca, de una tumbona junto a las cristalinas aguas de las Bahamas, o alquilar una cabana con cama balinesa.

En el centro de la isla, más cerca de los puestos de comida, se ubica una enorme piscina de agua dulce –la empresa asegura que es la más grande de esta zona del Atlántico y Caribe- con bares y música para los que quiere también un poco de fiesta.

Pero lo que diferencia CocoCay de otras islas de la zona es su oferta de actividades de aventura, que incluyen un parque acuático con 13 toboganes –incluido el Daredevil’s Peak, el tobogán de agua más alto de América del Norte–, un globo de helio que se puede elevar hasta a 450 pies –aunque en ocasiones el viento impide que suba tan alto–, una tirolesa (zip line) en la que volar de un lado al otro de la isla, una piscina de olas y un segundo parque acuático para niños.

Aunque uno puede volver al barco en cualquier momento, la isla ofrece diferentes opciones de comidas y bebidas, desde snacks y comida rápida en pequeños puestos regados por las diferentes áreas, hasta un buffet al aire libre con platos de todo tipo que incluyen ensaladas, arroces, pastas, pescados, carnes, frutas y postres.

Éstas son las principales nuevas atracciones de CocoCay:

– El parque acuático Thrill Waterpark ($44 a $99 extra por persona, según barco y temporada)

En el centro de la isla para los más aventureros, con dos torres con 13 toboganes que incluyen caídas en vertical y otras llenas de giros, toboganes para parejas o grupos de cuatro, una alberca de olas y la Adventure Pool con una pista de obstáculos sobre almohadillas flotantes para toda la familia.

– El globo de helio Up, Up and Away ($39 a $99 extra por persona, 12 minutos)

La subida en este globo anclado a tierra con un cable es vertical y no dura mucho, pero las vistas y la sensación de alejarse de la isla es impresionante y no apta para quienes sufran de vértigo. La mejor selfie de todo el viaje, ¡pero agarren bien sus celulares!

– La alberca Oasis Lagoon

Para los que no quieren agua salada, estos tres “lagos” comunicados de agua dulce son una cómoda opción. En la tumbona o la cabaña privada –incluso sobre una colchoneta en el agua– se puede disfrutar de un cóctel o de un Coco Loco helado preparado en el bar de la alberca.

– El bar Captain Jack’s

Situado muy cerca del muelle / puerto, es un tiki-bar en el que relajarse con música en vivo y tomarse un traguito o unas alitas de pollo con papas fritas servidas.

– La tirolesa o zip line ($79 a $139 por persona)

En tres tramos que suman 487 metros, se puede disfrutar de un rápido viaje sobre las cabezas del resto de visitantes. Una actividad muy divertida para hacer en pareja, ya que los dos cables van paralelos. ¡Y uno de los dos se mojará al pasar por el medio de una fuente de agua salada en el último tramo de esta actividad!

– Chill Island y South Beach

Dos zonas de playas, una más tranquila con bar y restaurante y otra con juegos como volley playa, fútbol o remo. También se pueden contratar actividades como snorkeling y jet-ski. Las cabanas privadas se pueden alquilar entre $299 y $569.

– Coco Beach Club

La zona más exclusiva de la isla –con un costo de entrada adicional- será inaugurada en diciembre de 2019 con el atractivo de las primeras cabañas sobre agua en las islas Bahamas. También tendrá una piscina infinity de más de 792 metros frente al mar con camastros en el agua y un restaurante de comida mediterránea.

¿Cómo se llega a CocoCay?

Al ser una isla privada de Royal Caribbean, la única forma de disfrutarla es contratar un viaje en uno de sus cruceros desde los puertos en Florida y el noreste de Estados Unidos. Son 11 los barcos que paran en CocoCay, incluido el Navigator of the Seas que parte de Miami los lunes –para un viaje de 4 noches- y los viernes –tres noches-.

Este crucero que ha sido remodelado recientemente tras una inversión de $115 millons de dólare e incluye un tobogán acuático, pistas deportivas, piscinas con diferentes áreas más movidas o más tranquilas, olas para hacer surf, show de patinaje sobre hielo, spa, sala de fiestas, un promenade con tiendas, bares, snacks…, casino, conciertos… imposible aburrirse en alta mar con tal oferta de ocio.