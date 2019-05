Jomari Goyso reacciona al look de Kylie Jenner: “Ese estilo stripper-moderna le queda bien”

View this post on Instagram

Solo por comentar; Se ve cool este look? Si!! A ella ese estilo striper/moderna le queda bien!!! se ve como moda? 🤔 se ve encuerada-clásica ! De esos vestidos que muchas se ponen para asegurarse que el marido no la deja por otra con más cinturas y las bubis más paradas…. SOLO PARA ASEGÚRAME amo a Kyle y la respeto mucho, pero tampoco voy a ser hipócrita con sus looks… 😊 #kyliejenner #style