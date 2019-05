Un París frio pero con el mejor tenis

Nadal y Federer continúan haciendo soñar que pueden aún conquistar Roland Garros

París.- En París corre un viento más tirando a frío que otra cosa y eso se advierte en los corrillos del Roland Garros donde los aficionados asisten apertrechados de bufandas y camperas, mientras los jugadores lo hacen cubiertos de sudaderas hasta que al calor del entrenamiento quedan listos para el show.

Y es que es un verdadero show, el complejo es un hervidero en el que la gente se mueve a pasos rápidos para tomar el mejor asiento, captar la mejor foto, ver el mejor partido y porqué no, llevarse un autógrafo del tenista de sus sueños, que, aunque rodeados de una nube de guardaespaldas, algunas veces acceden a selfie.

Así lucía el Roland Garros este miércoles en el que, como plato fuerte sobre la arcilla roja, el considerado el mejor jugador de la historia sobre esta superficie, el español Rafael Nadal y el mejor, de todos los tiempos hasta ahora, el suizo Roger Federer, pasaron sin mayores exigencias a tercera ronda, en este el segundo Gran Slam de la temporada.

Una jornada en la que además de estas verdaderas leyendas de este deporte, desfilaron figuras de la llamada “Nueva Generación”, llamados a tomar la posta de los maestros, como el griego Stefanos Tsitsipas que tuvo que empeñarse para tras perder en el primer set, ganar su compromiso ante el boliviano Hugo Dellien, en buena hora la victoria también para el español Pablo Carreño sobre el australiano Alex de Minaur.

Entre tanto, hasta aquí llegaron las ilusiones de la joven promesa chilena Christian Garín, quien cayó en su juego de segunda con el ex campeón de Roland Garros, el suizo Stan Wawrinka, lo mismo para dos jugadores locales que han perdido un tanto la brújula, Jo-Wilfred Tsonga y Richard Gasquet, quien fueron derrotados por el japonés Kei Nishikori y por el argentino Juan Ignacio Londero. La cuota de consuelo para los franceses la dio el veterano Nicolás Mahut quien despachó a al alemán Philipp Kholschreiber.

El duelo argentino

A falta de luz natural más que al viento helado que soplaba ya entrada la noche parisina y cuando llevaban 2 horas y cuarenta minutos de juego, se suspendió el partido entre los argentinos Diego Schwartzman y Leonardo Mayer.

Mayer estaba al frene en el partido con parciales de 4-6, 6-3, 6-4 y 3-3, cuando el juego fue suspendido a las 21.10 de París. Las acciones se reanudarán este jueves en el mismo escenario, la cancha 6, en el segundo turno, a continuación del partido que sostendrán el uruguayo Pablo Cuevas y el británico Kyle Edmund.

El tenis argentino tiene en París muchas páginas de gloria desde que se lo adjudicaran Guillermo Vilas en 1977 y Gaston Gaudio en 2004, una final entre argentinos cuando ganara en épico partido de cinco sets a Guillermo Coria.

En esta oportunidad Schwartzman y Mayer se disputan buscan un cupo en tercera ronda, una instancia que para cualquiera de los dos sería de gran impulso, pero más para Diego que es actualmente número 20 en la temporada 2019, pero que en el 2018 estuvo escaló hasta el puesto 11 del ranking ATP. Mayer en cambio está hoy 68.

Partidos recomendados para este jueves

Naomi Osaka (JPN) vs Victoria Azarenka (BLR)

[1] Novak Djokovic (SRB) vs Henri Laaksonen (SUI)

Adrian Mannarino (FRA) vs [14] Gael Monfils (FRA)

[9] Fabio Fognini (ITA) vs Federico Delbonis (ARG))

Pablo Cuevas (URU) vs [28] Kyle Edmund (GBR)

Leonardo Mayer (ARG) vs [17] Diego Schwartzman (ARG) por terminar 4-6, 6-3, 6-4, 3-3

Mikael Ymer (SWE) vs [5] Alexander Zverev (GER)

Yoshihito Nishioka (JPN) vs [8] Juan Martín del Potro (ARG)

Simona Halep (ROU) vs Magda Linette (POL)