Una trampa a evitar con el teléfono

Las llamadas de un solo tono del exterior son un fraude. No responda.

Esto es lo que hacen los estafadores: Llaman a su teléfono desde el extranjero. Lituania o Sierra Leona, por ejemplo. Solo dejan sonar una vez.

Esto es lo que usted debe hacer: Nada.

No conteste. No devuelva la llamada. Si no reconoce el número de teléfono y no hay ningún motivo para que le llamen desde Lituania o de donde sea olvídese de la llamada. Puede bloquear el número pero da igual. En cualquier caso, lo importante es que no se ponga en comunicación con quien llama.

El motivo es que es una estafa que puede costarle mucho dinero y muchos datos que es algo incluso peor en muchos casos.

Esta estafa, que empezó a ser un problema en Japón el año pasado (le llaman wangiri o una llamada y cortar), tiene como objetivo conectar a quien recibe la llamada con una serie de servicios que que pueden costar dinero vía su cuenta de teléfono. Los números están normalmente conectados a mensajes de premios de lotería, cuestiones relativas a las tarjetas de crédito e incluso servicios sexuales telefónicos.

Si el consumidor llama de vuelta a la llamada perdida verifica a los estafadores que el número es válido. En ese caso prepárese para recibir más llamadas. A usted se le cobrarán los cargos de llamar al extranjero y además los estafadores tratarán de conseguir toda la información posible sobre usted además de mantenerle en la llamada el mayor tiempo posible.

Según el departamento de Estado de Nueva York, desde donde se ha elevado la voz de alarma, se explica que los estafadores puede conectar la llamada a un servicio de pago en el país donde se originó y captar dinero a través de la cuenta de teléfono.

La secretaria de estado, Rossana Rosado, explicaba que estas llamadas automáticas o robocalls están “cada vez más fuera de control” antes de incidir en no contestar la llamada, incluso cuando la llamada parezca de un solo tono llegue de un número que parezca de EEUU.

Desde Albany se recuerdan además dos cosas:

No ofrezca o confirme datos por teléfono como la cuenta del banco, número de tarjeta de crédito o del seguro social.

Tenga en cuenta que ni las agencias del gobierno ni las compañías aceptan pagos con tarjetas de regalo. Las tarjetas prepagadas permiten a los estafadores conseguir dinero sin dejar rastro. Si le piden un pago así, es la última evidencia de que está siendo estafado.

Asistencia

En caso de que sus datos estén comprometidos por este fraude. Llame a la línea de ayuda a consumidores al 1800 697 1220