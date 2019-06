La foto más impactante de Adamari López: mostró las secuelas que dejó el cáncer de seno

La boricua intenta ayudar a otras mujeres con la prevención

Este domingo se celebró el Día Nacional de los Sobrevivientes del Cáncer y la cuenta oficial de Un Nuevo Día en Instagram recordó la valentía con la que Adamari López enfrentó el padecimiento.

Para homenajear a la querida actriz boricua, el show publicó una impactante foto de hace un tiempo en la que “Ada” mostró sus cicatrices.

“Yo sufrí el cáncer a una edad que no es común, y creo que cuando la gente ve lo que pasé, dice ‘pero es una muchacha tan joven y si le pasó a ella, también me puede pasar a mí, por eso yo debería ir a revisarme’”, recordó Adamri hace un par de años.

“Aunque es una enfermedad que nadie quisiera tener, si ha servido para algo, si ha sido un despertar para muchas mujeres, entonces que bueno que Papá Dios me dio la fortaleza para poder sobrepasarla”, reflexionó.

“Tocando uno de mis senos descubrí una bolita que parecía que no era normal. Fui donde el médico y me dijo que a lo mejor era un cambio hormonal por el período, pero me siguió el dolor y regresé y me hicieron una mamografía y descubrieron que tenía una masa. Luego una biopsia confirmó que era maligna, que era cáncer”, recordó.

Adamari rehizo su vida tras su divorcio de Luis Fonsi y pregona la autoexploración.

“Dios fue quien la sanó, nosotros no podemos hacer nada El fue quien decidió dejarla más tiempo le guste a quien le guste así es,oramos por todos aquellos que estén pasando lo mismo mucha fuerza y fortaleza para sus vidas y que se tomen fuerte de la mano de Dios porque sólo Él es quien sana”, escribió una de sus más fervientes seguidoras.