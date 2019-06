El misterio detrás de la foto de Thalía y la polémica que ha generado su colita

Los fans de la mexicana están pendientes hasta del más mínimo detalle en el cuerpo de la cantante

Thalía publicó en su cuenta oficial de Instagram una imagen con la que tiene a muchos tratando de averiguar adónde estaba la cámara con la que captó su rostro en un primer plano.

La mexicana tiene atrás de sí un espejo que muestra toda su espalda, mientras que el lente de la cámara captó su rostro y para de sus brazos en un primer plano, sin embargo por ningún lado aparece un celular o una cámara fotográfica. Ante este hecho Thalía ha lanzado una pregunta e inquietado a muchos con este misterio.

Junto a la imagen Thalía escribió: “La pregunta aquí es la siguiente… ¿dónde estaba la cámara?!?!?! 🤔🤷🏻‍♀️😂 👻 The question is… where is the camera?! 😉 #ghost #guess #what #omg”.

La fotografía ha obtenido más de 200 mil likes, y aunque muchos quieren saber la respuesta a la incógnita, muchos han reaccionado a la cola con la que ha sujetado su cabello y en un moño, ya que éste parece ser un accesorio típico de Guatemala, aunque hay quienes dicen que es de Perú y otros que afirman que es de Chiapas, México.