YouTube borrará miles de videos de supremacistas blancos

La plataforma de videos se suma a los esfuerzos de Facebook y Twitter

YouTube anunció este miércoles planes para eliminar miles de videos y canales que promueven el neonazismo, la supremacía blanca y otras ideologías intolerantes en un intento por limpiar el extremismo y el discurso de odio.

“Los videos que alegan que un grupo es superior para justificar la discriminación, la segregación o la exclusión (serán prohibidos)”, dijo la compañía en un comunicado.

La prohibición también borrará aquellas teorías de conspiración que afirmen que no ocurrieron hechos como el tiroteo en masa en la Escuela Primaria Sandy Hook en Connecticut.

“Es nuestra responsabilidad proteger eso y evitar que nuestra plataforma se use para incitar al odio, el hostigamiento, la discriminación y la violencia”, dijo la compañía en información primero reportada por The New York Times.

La decisión de YouTube, que es propiedad de Google, se suma las acciones de Facebook para rechazar mensajes de ese tipo y vetó a a siete de sus usuarios más controvertidos, incluido Alex Jones, el teórico de la conspiración y fundador de InfoWars, quien también fue vetado en Twitter.

El presidente Donald Trump ha defendido a quienes publican mensajes que abonan a la discriminación, asegurando que las compañías tecnológicas han sido injustas y apoyan a los izquierdistas.

Incluso la Casa Blanca tiene una iniciativa para evitar que eso siga ocurriendo, pero algunas redes sociales y plataformas avanzan en el desecho de mensajes, fotos, videos y otros productos que inciten al odio y cualquier tipo de discriminación.

La comunidad hispana ha sido una de las más afectadas por el incremento de estos grupos de odio, incluso una de esas organizaciones, “Identity Evropa”, organizó una protesta en el Consulado de México en Nueva York en contra de los inmigrantes el 30 de julio de 2018.