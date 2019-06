Acusan de asesinato a mujer que dejó morir a recién nacido en un bosque en 1993

La madre del bebé no pudo escapar a la justicia y fue hallada 26 años después

Una mujer fue arrestada por el asesinato de un recién nacido hace 26 años en Ohio.

De acuerdo con el Daily Mail, Gail Eastwood-Ritchey, de 49 años, es la madre del bebé que fue hallado sin vida en una bolsa de basura en medio de un bosque en 1993. La autopsia en ese entonces reveló que el menor estaba vivo cuando fue abandonado. El bebé tenía marcas de mordeduras de animales.

El caso fue retomado el pasado septiembre cuando autoridades tuvieron acceso a 1,400 muestras de ADN compatibles con las del menor. Los agentes entrevistaron a decenas de personas en todo el mundo hasta que hace dos semanas pidieron una prueba de ADN de Eastwood-Ritchey.

La mujer confesó que dio a luz, puso el bebé en una bolsa de basura y lo dejó en el bosque. Su excusa es que no quería que su esposo lo supiera. La mayor sorpresa es que no fue la primera vez que lo hizo. Eastwood-Ritchey también reveló que en 1991 hizo lo mismo contra otra criatura. Ese bebé fue dejado en algún punto del condado de Cuyahoga, pero sus restos no han sido recuperados.

Se desconoce si el otro bebé también era de su esposo, quien es interrogado en el momento. Scott Hildenbrand, alguacil de Cuyahoga dijo que la mujer no dio muestras de arrepentimiento y se refirió a los bebés como cosas.

Eastwood-Ritchey y su esposo tienen tres hijos (dos varones y una mujer). Su perfil en Facebook muestra la vida normal de una familia.

El bebé fue enterrado en una tumba del cementerio local como Geauga’s Child, en referencia al condado donde fue hallado. La mujer será presentada en corte el viernes. Fue acusada de dos cargos de asesinato.