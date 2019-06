Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Este fin de semana disfruta de un concierto gratuito con el dúo Ibeyi en Brooklyn, la presentacion de la banda colombiana Monsieur Periné en Sony Hall, descuentos en las entradas de Repertorio Español y un festival a ritmo de salsa en Coney Island.

Jueves 6

‘Luzia’ prepara sus maletas

Si no has visto ‘Luzia’ el más reciente espectáculo de Cirque du Soleil, todavía tienes tiempo de asistir a una función. La última presentación de la compañía en la ciudad está pautada para este domingo 9 de junio. ‘Luzia’ es un colorido espectáculo con canciones originales en español y figuras mitológicas que celebran la cultura mexicana. La producción, en la que actúan 44 artistas, combina disciplinas circenses tradicionales y contemporáneas. En Citi Field, en 123-01 Roosevelt Ave, Queens. Información: http://www.cirquedusoleil.com

Ballet Hispánico en el Hudson River Dance

Ballet Hispánico es una de las cinco compañías que se presentarán en el encuentro anual Hudson River Dance Festival, hoy jueves 6 y mañana viernes 7 de junio en el Pier 63. Las presentaciones que tendrán como fondo el atardecer frente al río Hudson son el resultado de una alianza entre el Hudson River Park y el Joyce Theater. Ballet Hispánico participará con la pieza ‘Sombrerísimo’, a cargo de la coreógrafa Annabelle López Ochoa. A partir de las 7 p.m., gratis. En Pier 63 Lawn Bowl, W 23 St., en Chelsea. Información: http://www.hudsonriverpark.org

Viernes 7

Latin Dance Festival

Bryant Park Picnic te invita a participar de su Latin Dance Festival. El maratón de cinco horas cerrará con broche de oro la serie Brynt Park Dance Party. Esta celebración de salsa, bachata y merengue contará con la participación de La Sonora Nuyorkina, integrada por Mayra Bello, Osmay Calvo y Wilson Quevedo, una banda contemporánea de salsa que pone un toque moderno a una gran gama de ritmos latinos tradicionales. De 5 p.m., a 10 p.m. Información: www. bryantpark.org

Concierto: Samuel Torres y Son Colombia

El percusionista Samuel Torres y su agrupación Son Colombia prometen una noche de fusión inspirada en el bullerengue y otros ritmos folclóricos de su país. El músico, quien desde la edad de 12 años comenzó a integrarse a diversos grupos musicales, incluye en su trayectoria colaboraciones con artistas como Paquito D’Rivera, Marc Anthony, Thalía y Shakira. A las 9 p.m. Entradas: $15. En 40-19 Gleane St. Elmhurst, Queens. Información: http://www.terraza7.com

Concierto: Jazz latino al aire libre

Si te apasiona el jazz, el cuarteto Willie Martínez te espera en Sunset Park Recreation Center con un concierto gratuito, bajo el respaldo del the Jazz Foundation of America. Martínez es un músico, compositor, arreglista y cantante que alterna además su talento con la agrupación La Familia Sextet. En 4200, 7th Avenue, Brooklyn. Información: http://www.eventbrite.com

Noche de hechizos

Prepárate para Speakeasy Magick, una singular noche de magia en The McKittrick Hotel de la mano de los más reputados magos de la ciudad. Esta experiencia, que se realiza en The Club Car, te permitirá ver de cerca actos de magia que simplemente no podrás descifrar. La aventura se completa con un ambiente misterioso en el que escuchará además música en vivo de un pianista de jazz. De jueves a sábado en el 542 West 27th Street. Para entradas y horarios: http://www.mckittrickhotel.com

Sábado 8

Concierto: Ibeyi

No te puedes perder un concierto con el dúo musical Ibeyi, compuesto por las hermanas gemelas de origen franco-cubano, Naomi y Lisa Kaindé Díaz. Baila a ritmo de pop, hip hop y electrónica con influencias yoruba durante la función que forma parte de la serie American Express Women in Music del Bric Celebrate Brooklyn! El concierto también incluye la participación en escena de las agrupaciones femeninas Sudan Archives y Orion Sun. A partir de las 7 p.m., en Prospect Park Bandshell, 9th Street y Prospect Park West, en Brooklyn. Gratis. Información: http://www.bricartsmedia.org

Concierto: Monsieur Periné

Acompaña a la banda colombiana Monsieur Periné en un concierto en el Sony Hall, en el que interpretarán temas de su más reciente producción ‘Encanto tropical’. El álbum que fue producido por Eduardo Cabra, conocido como Visitante de Calle 13, obtuvo una nominación en premios Grammy e incluye temas como ‘Bailar contigo’ y ‘La sombra’. A las 8 p.m., en Sony Hall, 235 W 46th St. Entradas: http://www.ticketmaster.com

Niños: Clases de jardinería y pociones mágicas

El McKittrick Hotel abre sus puertas a los más pequeños de la casa a partir de este próximo sábado 8 cuando regresará el evento Potions & Planting. En esta experiencia los niños, entre edades de 5 a 10 años, podrán disfruta del misterioso mundo del McKittrick Hotel y adentrarse en Gallow Green, la terraza de lugar, un oasis cargado de plantas, árboles y flores en el que aprenderán de jardinería y de pociones mágicas. La entrada incluye bocadillos y limonada. Este evento se repite el 27 de julio y los días 10 y 24 de agosto. The McKittrick Hotel, que también incluye en su oferta de entretenimiento el show Sleep No More, está ubicado en 542 West 27th Street. Entradas: $25. Información: www. http://www.mckittrickhotel.com

Domingo 9

Descuentos en Repertorio Español

Aprovecha la oferta que ofrece la compañía de teatro Repertorio Español, que te permitirá adquirir dos entradas por el precio de una. Este domingo tendrán en cartel la producción ‘El coronel no tiene quien le escriba’, basada en la novela de Gabriel García Márquez. La pieza es una adaptación de Jorge Ali Triana y Verónica Triana. En el 138 East de la calle 27, en Manhattan. Información: http://www.repertorio.nyc

Concierto: Coney Island Boardwalk Salsa

Celebra la cultura puertorriqueña en una fiesta al aire libre que tendrá como escenario Coney Island. El Grupo Tumbao estará en concierto a partir de las 2 p.m. Coney Island Boardwalk Salsa, que se extenderá hasta las 7 p.m., ofrece además mezclas musicales a cargo de los DJ’s Joe González, Louie Tee, Millo y Gil Hernández. Gratis.