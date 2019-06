¡El verano en Nueva York es sinónimo de fiesta!

Los festivales anuales Lincoln Center Out of Doors, SummerStage, Make Music New York y la Conferencia de Música Latina Alternativa (LAMC) prometen llenar la ciudad de danza, poesía y mucha música

Comienza el conteo regresivo para recibir a la temporada más divertida del año: el verano. Esta estación viene repleta de festivales en donde convergen artistas establecidos y emergentes para ofrecer noches de rock alternativo, pop, soul, salsa y jazz, entre otros ritmos.

Festivales anuales como el Lincoln Center Out of Doors, SummerStage, Make Music New York y la Conferencia de Música Latina Alternativa (LAMC), entre otras fiestas, prometen llenar las próximas semanas de danza, poesía y música que mantendrán a los neoyorquinos bailando toda la temporada. Aquí algunos de los que no te puedes perder.

Summer on the Hudson

Si quieres disfrutar de un festival con música, bailes y actividades para toda la familia, entonces busca de inmediato la programación de Summer on the Hudson. Esta tradición veraniega trae conciertos musicales, películas, shows exclusivamente para niños, clases de baile y rutinas de ejercicios. Todas las actividades son gratuitas. Se extiende desde la calle 59 hasta la 153 a todo lo largo del rio Hudson, en el Riverside Park & West Harlem Piers Park. El 5 de julio, por ejemplo, tendrán la agrupación bilingüe Moona Luna que divertirá a los niños. Información: riversideparknyc.org/summer-on-the-hudson/

Make Music New York

La ciudad recibirá la entrada oficial del verano con el Festival Make Music, una cita anual que promete más de 1,000 conciertos y actividades al aire libre. No hay excusas para no ir, porque los talleres y presentaciones musicales se realizarán en los cinco condados de la ciudad durante un día completo, el 21 de junio. Entre los shows que no te puedes perder figura el Samba Timba en el New York Botanical Garden que tendrá como uno de sus anfitriones al músico Bobby Sanabria. Durante este evento el NYBG abrirá sus puertas de manera gratuita en horario de 3 a 6 pm. Información: http://www.makemusicny.org

Lincoln Center Out of Doors

El Lincoln Center trae, desde julio 24 y hasta el 11 de agosto, a través de su serie anual Out of Doors, música y bailes que podrás disfrutar durante tres semanas. La edición número 49 de este festival te permitirá asistir a presentaciones artísticas en el Damrosch Park. Entre los artistas hispanos que subirán a escena en esta fiesta figuran el bailarín Jesús Carmona y la agrupación La Santa Cecilia. La agenda incluye además un tributo a la herencia puertorriqueña. De igual manera, el festival contará con la participación de poetas y activistas en eventos que tendrán lugar en el Lincoln Center y en el Teatro Pregones. Gratis. Para información: http://www.lincolncenter.org/out-of-doors

Carnegie Hall Citywide, música en los cinco condados

Carnegie Hall Citywide llevará conciertos gratuitos en los cinco condados de la ciudad, en coordinación con organizaciones comunitarias. La agenda de este programa de Carnegie Hall abarca 29 conciertos a presentase en 17 espacios, en donde podrás escuchar los más diversos géneros musicales. La serie arrancará el 12 de julio con la presentación de cinco conciertos en Bryant Park. La agenda registra la presentación Los Hacheros, Maluca Mala y Pistolera. La clausura de la temporada 2019-2020 de la serie estará a cargo del mariachi femenino Flor de Toloache. Información: http://www.carnegiehall.org/Citywide

SummerStage

El City Park Foundation presentará cerca de 100 shows gratuitos y benéficos, en Central Park y otros 17 parques de los cinco condados de la mano de 200 artistas. Entre las estrellas hispanas que forman parte de la temporada Capital One City Parks Foundation SummerStage, que cumple 34 años, se encuentran Ana Tijoux, Lila Downs, Lalo Rodríguez y La Sonora Ponceña. La salsera puertorriqueña India, conocida como ‘La princesa de la salsa’, se suma a la propuesta latina del famoso festival con una descarga de éxitos, el domingo 25 de agosto. Información: http://www.cityparksfoundation.org/summerstage/

Conferencia de Música Latina Alternativa (LAMC)

Como cada año, este verano egresa la Conferencia de Música Latina Alternativa (LAMC). El evento anual celebrará su vigésimo aniversario con un programa extenso que abarca cinco shows gratuitos, en coordinación con City Park Foundation SummerStage. LAMC tendrá shows en Central Park y Queensbridge, del 10 al 13 de julio. Este año tendrás la oportunidad de ver en tarima a las cantantes Ximena Sariñana, iLe y Nathy Peluso. Habrá también una noche dedicada a la música colombiana en donde actuará la banda Aterciopelados. Informacion: http://www.latinalternative.com

BRIC Celebrate Brooklyn! Festival

Prospect Park se llena de colorido y música con la celebración del Bric Celebrate Brooklyn! Festival. Esta popular serie anual, que tiene como escenario el Prospect Park Bandshell, festeja la llegada de su temporada número 41 con 29 presentaciones que se extenderán hasta el 10 de agosto. Entre los artistas latinos que subirán a escena se encuentran: Bomba Estéreo, DelSonido, Celso Piña, Calexico, Dos Santos y Riobamba. Información: http://www.bricartsmedia.org

Foundation Sounds of the City

Si sientes deseos de explorar nuevos horizontes, puedes viajar a Nueva Jersey, allí te espera la serie de conciertos gratuitos Horizon Foundation Sounds of the City. Esta serie regresa a Newark el 11 de julio y presenta este año, por primera vez, ‘Newark Salutes It’s Own, un programa consagrado a artistas locales del llamado estado jardín. Entre los artistas latinos que podrás ver en escena se encuentran, el salsero Charlie Cruz y el Dj Felix Hernández. Esta fiesta al aire libre con pista de baile y un mercado de artesanos, abarca ocho conciertos y se realizará todos los jueves durante los meses de julio y agosto. En NJPAC’s Chambers Plaza. Información: http://www.njpac.org