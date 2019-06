NYPD se disculpa por actuación en revuelta de Stonewall hace 50 años

"Prometo a la comunidad LGTBI que esto nunca pasará en el Departamento de Policía de Nueva York en el 2019. Nosotros acogemos con los brazos abiertos, y lo hemos hecho, a todos los neoyorquinos", dijo el jefe de la NYPD

El jefe de la Policía de Nueva York, James O’Neill, se disculpó este jueves en nombre del Departamento por la actuación de los oficiales al cargo del cuerpo durante las revueltas del bar Stonewall Inn a finales de junio de 1969, manifestaciones que dieron lugar al Orgullo LGTBI.

“Lo que ocurrió no debería haber ocurrido. Las acciones de la Policía de Nueva York fueron incorrectas, simple y llanamente”, expresó O’Neill en declaraciones recogidas por The New York Times durante un acto en el cuartel general de la Policía con motivo del mes del Orgullo LGBT+.

“Las acciones y las leyes eran discriminatorias y opresivas y, por ello, pido disculpas”, dijo el jefe del Departamento de Policía, unas declaraciones que fueron acogidas con aplausos en el auditorio.

Este año, se conmemora el cincuenta aniversario de las revueltas en el bar Stonewall Inn, frecuentado por la comunidad gay, que el 28 de junio de 1969 sufrió una redada policial que terminó con protestas de los allí presentes y manifestaciones a favor de los derechos LGTBI.

La Policía dijo que estaban allí porque el local había quebrantado las leyes locales con respecto al alcohol, pero los clientes del Stonewall, cansados del acoso de las autoridades, respondieron con piedras, botellas y protestas.

Estos hechos son fundamentales dentro de la historia del movimiento ya que su conmemoración al año siguiente supuso la primera marcha de lo que hoy se conoce como Orgullo Gay.

Este año, Nueva York acoge el WorldPride, el Orgullo Mundial, una celebración durante todo el mes de junio, especialmente la última semana, que homenajea también lo sucedido en este bar del barrio de Greenwich, en la céntrica isla de Manhattan.

“Creo que sería irresponsable no hablar de los eventos en el Stonewall Inn en junio de 1969 durante el mes del Orgullo Mundial”, expresó el alto cargo de la policía municipal.

Además, O’Neill prometió que en la Nueva York de hoy en día, actos como los que dieron lugar a la revuelta de Stonewall no volverán a suceder.

“Prometo a la comunidad LGTBI que esto nunca pasará en el Departamento de Policía de Nueva York en el 2019. Nosotros acogemos con los brazos abiertos, y lo hemos hecho, a todos los neoyorquinos”, aseguró.