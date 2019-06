Suelta La Sopa de Telemundo, en problemas

El programa conducido por Jorge Bernal en la mira de una complicada demanda

Ha trascendido que ex empleado del programa de televisión Suelta La Sopa de Telemundo prepara una demanda en contra del famoso programa de chismes de la cadena.

Al parecer la persona que interpondrá la demanda era reportero del programa en México. El empleado, según relató La Botana, se llama Ulises y éste sufrió un accidente en motocicleta mientras realizaba su trabajo para la cadena. Fue hospitalizado durante varios días y al parecer la empresa nunca lo auxilió con los gastos por dicho imprevisto.

Dicho medio ha recogido declaraciones por parte de Ulises en donde éste asegura que se está asesorando legalmente. “Muy pronto se llevarán una gran sorpresa, me estoy asesorando bien y pues el trabajador siempre tiene las de ganar. Por ahora no puedo decir mucho”, aseveró Ulises.

El afectado también relató que: “Cuando me recuperé del accidente me presenté en las oficinas, y la encargada Lizz López me trató con mucha indiferencia, y me dijo que no se harían cargo de los gastos“.