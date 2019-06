Una cita imperdible con la salsa en Brooklyn

Este sábado regresa al Barclays Center el tradicional New York Salsa Festival con un banquete imperdible para los amantes del género

La ciudad cantará y bailará este fin de semana a ritmo de un género musical que encierra todo el sabor de la herencia puertorriqueña: la salsa.

Este sábado 8 de junio regresa al Barclays Center el tradicional New York Salsa Festival, en su edición número 35, con un banquete imperdible que reunirá sobre un mismo escenario a figuras como Willie Colón, Víctor Manuelle, Jerry Rivera, India, José Alberto El Canario y Eddie Santiago.

Santiago, quien traerá sus éxitos a la rumba que también incluirá la participación de Tito Rojas, Lalo Rodríguez, Grupo Niche, Fruko y sus Tesos y a Ángel López de Son by Four, advierte que será un concierto histórico que el público latino no se puede perder.

“Es siempre una experiencia mágica participar en el New York Salsa Festival, tener la oportunidad de reencontrarme con amigos y de celebrar a través de este ritmo la cultura puertorriqueña. Será una noche espectacular, un gran vacilón”, comenta.

El salsero, quien antes de debutar como solista y director de su propia orquesta, formó parte de varios grupos, entre ellos Generación 2000, Orquesta La Potente, Orquesta Opus y Orquesta Saragüey, cuenta que ha preparado un programa especial con los temas que sabe que son imprescindibles en su repertorio.

“El tiempo es limitado y son muchas canciones, pero sé que el público no me perdonaría si me voy sin cantar ‘Lluvia’, ‘Tú me quemas’ y ‘Que locura’. Son canciones que ellos han elegido como sus preferidas y yo estaré ahí para complacerlos”, comenta.

El cantante oriundo de la región de Toa Alta, en Puerto Rico y que se abrió espacio en la música a través de un estilo romántico, cumple 33 años en la música, pero confiesa que antes de subir al escenario todavía siente nervios.

“Los nervios nunca se irán porque llegan por la gran responsabilidad que implica este oficio. Produce ansiedad estar pendiente de todos los detalles a fin de ofrecer un show de calidad, pero ya en la segunda canción me relajo y me olvido de todo”, comenta entre risas.

El artista que también popularizó temas como ‘Me fallaste’ y ‘Todo empezó’ adelanta que está embarcado en dos proyectos que espera entregar pronto a sus seguidores. Enfatiza en que uno de estos planes le ha sumergido en tu terreno muy distinto al que está acostumbrado a navegar.

“Estoy muy entusiasmado componiendo y dando forma a un nuevo álbum de canciones inéditas. También estoy trabajando en un libro del que ofreceré detalles más adelante. Estoy dentro de una etapa de mucha creatividad y energía”, adelanta.

Por su lado, el salsero dominicano José Alberto ‘El Canario’ afirma que la receptividad y el calor humano que el público entrega a cada uno de los artistas que se presentan en el festival son la muestra fehaciente de que la salsa es un género imperecedero.

“Sin importar qué género prima en tal o cual generación, la salsa siempre tendrá un espacio irreemplazable en el gusto del público. En la parte que concierne a los artistas, la clave para la vigencia en este género es la actualización”, asegura.

“No hablo de transformarse y cambiar de estilo, sino de refrescar las propuestas. Esa ha sido mi fórmula, tener un aprendizaje continuo y mucha perseverancia. La carrera y el manejo de otros artistas también una manera de enriquecerme, yo aprendo de mis colegas día a día”, añade el intérprete que acompaño a Celia Cruz en los escenarios durante 17 años.

El Canario, quien justo este mes cumple 45 años de trayectoria, comenta que la idea de tocar en Nueva York le emociona porque la ciudad de los rascacielos atesora recuerdos imborrables del comienzo de su trayectoria.

“Nueva York es una ciudad que adoro y no solo es especial por los lazos que particularmente me atan a ella, la salsa misma nació en esas calles”, agrega.

De igual manera, el intérprete de ‘Hoy quiero confesar’, ‘Bailemos otra vez’ y ‘Discúlpeme señora’, da detalles de su próxima producción musical con la que rendirá tributo a uno de sus artistas preferidos.

“Hace mucho tiempo grabé un álbum en honor a Francisco ‘Machito’ Grillo y ahora voy a presentar la segunda parte de ese trabajo. Tuve el honor de trabajar con él y ver de cerca su grandeza. Era un músico excepcional con un fantástico sentido del humor”, concluye el cantante que también guarda bajo la manga un disco de boleros en proceso.

En detalle

Qué: New York Salsa Festival

Cuándo: sábado 8 de junio a las 8 p.m.

Dónde: Barclays Center, 620 Atlantic Ave, Brooklyn.

Información y entradas: http://www.barclayscenter.com