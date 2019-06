Encontraron hombre muerto en grama del parque de la calle 14

Se sospecha que se trataba de una persona sin hogar

Un cadáver fue encontrado ayer en la tarde sobre la grama de Union Square Park, informó NYPD.

Se trata de un hombre, hallado cerca de la estatua de George Washington, próxima a Union Square West y la calle East 15th, informó Daily News.

El cuerpo no tenía signos evidentes de trauma. El hombre no llevaba identificación y los policías no pudieron determinar de inmediato su nombre. Se sospecha que se trataba de una persona sin hogar.

Un médico forense está realizando una autopsia para determinar cuándo y cómo murió el hombre.