Arnold Schwarzenegger, víctima de intento de robo

Los guardaespaldas del actor tuvieron que sacar sus armas para hacerle frente al delincuente

Arnold Schwarzenegger estaba realizando su rutina diaria en el gimnasio Gold´s Gym en Venice, cuando un enmascarado intentó robar su medio de transporte.

El también reconocido actor de Hollywood fue auxiliado por su equipo de seguridad que se hizo cargo del asunto a la brevedad.

Vídeo: Arnold Schwarzenegger sufre un brutal ataque físico por la espalda

Según reportó La Botana, mientras el delincuente intentaba robar la bicicleta dorada de Arnold, los guardaespaldas estaban en un vehículo, cerca de la escena. Uno de ésto, según informó dicho portal, sacó su pistola Taser mientras se enfrentaba al sospechoso.

Arnold Schwarzenegger, por su parte, se encontraba aún en el gimnasio al momento de los hechos. Según información de TMZ, el ex gobernador de California decidió no llamar a la policía y el sospechoso, que no fue identificado, pudo irse sin problemas.