Exigen a NYPD castigos severos a conductores que no respeten el paso a peatones y ciclistas

Líderes políticos y activistas denuncian que la Uniformada no toma con seriedad ese tipo de incidentes; piden además la instalación de cámaras

Un video en el que se observa a un conductor echarle el carro encima a un ciclista en un tramo de la autopista Hudson River Greenway, en Manhattan, captado la semana pasada, y la falta de acciones por parte de uniformados del NYPD hacia el hombre que manejaba el automotor, quien se fue de la escena sin ningún castigo ni multa, hizo que líderes políticos y activistas exigieran a la policía que proteja a ciclistas y peatones.

Bastante preocupado por el proceder de la Uniformada en situaciones semejantes, el concejal Antonio Reynoso, criticó duramente a la policía por no impartir ningún tipo de sanción a los choferes que no dan el paso a otros actores que se mueven en las vías y exigió que cambie su proceder para acabar con la idea de que los carros son los dueños de las carreteras.

“Lo que quedó grabado en ese video donde el conductor le pasa el carro al ciclista es un ejemplo de los privilegios que se les da a los conductores de vehículos y lo que más nos preocupa es que el NYPD apareció y no hizo nada ante una acción temeraria que pudo terminar el la muerte del ciclista, por lo que les pedimos que tomen estos casos con la seriedad que tienen”, dijo el concejal de Brooklyn, quien aseguró que una acción así no puede pasarse por alto y pidió que la policía haga una investigación sobre lo ocurrido.

“Yo no soy fiscal, peor para mí en esos casos hay un delito, creo que puede haber tentativa de homicidio”, dijo Reynoso, al tiempo que señaló al NYPD por acosar a quienes “no debe” y dejar sin castigo a quienes ponen en riesgo la vida de otros.

“La policía penaliza a los ciclistas que no llevan luces y criminaliza a los repartidores por hacer entregas , porque esas acciones son supremamente graves, pero cuando un carro se le echa encima a un peatón o a un ciclista usándolo como un arma de 2 toneladas, eso no es nada”, advirtió Reynoso. “El mensaje que se está mandando es que esas conductas son permitidas y vemos que la NYPD no está entrenando bien a sus oficiales sobre estos asuntos para poder proteger a otras personas que andan por las vías”.

La concejal Helen Rosenthal también señaló al NYPD por la laxitud con que resuelve ese tipo de incidentes, que según dijo son más comunes de lo que muchos creerían.

“Tenemos que romper con la cultura de que los carros son los dueños de las calles. Si no hubiéramos tenido el video que una testigo grabó, el hecho hubiese quedado sin registrarse”, dijo la política, al tiempo que pidió que se eduque sobre el sentido común y que el NYPD se ponga también del lado de los ciclistas.

Sobre lo ocurrido, Chauncy Young, la víctima del incidente dijo: “Un auto se pasó una luz roja y casi golpeó mi bicicleta. Lo alcancé y hablé con él, se detuvo pero para pelear conmigo. Me golpeó y arruinó la bicicleta mientras el NYPD no tuvo ninguna acción”.

Además del llamado fuerte al NYPD para que castigue con severidad a los conductores negligentes y temerarios, los manifestantes hicieron un llamado a la Administración De Blasio para que promueva la instalación de cámaras que documenten la manera como los autos dan o niegan el paso de la vía a ciclistas y peatones.

Liz González, la mujer que presenció la manera como el conductor le echó el carro por encima a Young, grabó lo ocurrido mientras paseaba su perro y pidió a las autoridades promover medidas para que acciones como esas no queden impunes. “La policía llegó y se fue rápido sin hacer nada”, dijo la joven, explicando además que el conductor le rapó el celular al ciclista cuando éste intentó grabarlo.

Marco Conner, codirector de la asociación Transportation Alternatives, manifestó que la inacción de la policía apoya la errónea idea de los automotores de que ellos son la prioridad.

“Tenemos que cambiar eso y una manera es que la policía asuma otra actitud”, dijo Conner, al tiempo que se mostró a favor de la instalación de cámaras en los llamados “Cross-walks” para evitar fatalidades y más personas lastimadas. “La instalación de cámaras del derecho al paso aportaría una medida de transparencia a nuestras carreteras y garantizaría que los conductores imprudentes y peligrosos sean responsables de sus acciones”, dijo el activista.

Intentamos obtener una respuesta del NYPD y de la Administración De Blasio sobre las quejas de los manifestantes, pero no respondieron.