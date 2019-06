LeJuan James, youtuber dominicano, alborota Times Square en NYC con “La vaca, la misma vaca”

View this post on Instagram

I’m a published author man….. this feels like a dream. I still can’t believe it. I’m so proud of myself, gracias papá Dios! 𝐃𝐄𝐅𝐈𝐍𝐈𝐓𝐄𝐋𝐘 𝐇𝐈𝐒𝐏𝐀𝐍𝐈𝐂 𝐈𝐍 𝐒𝐓𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐍𝐎𝐖! 🥳📚⭐️ #TeamLeJuan