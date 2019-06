‘El Reino’  inaugura el The Americas Film Festival NY

Durante nueve días, 17 países mostrarán parte de su identidad, cultura y diversidad a través del séptimo arte

Del 13 al 21 de junio, la 6ta edición de The Americas Film Festival NY (TAFFNY) presentará largometrajes en estreno y más de 30 cortometrajes con los que celebra la rica diversidad de historias, lenguajes y culturas de las Américas.

La película ‘El Reino’, de Rodrigo Sorogoyen y ganadora de siete premios Goya, será la encargada de abrir el festival este jueves 13 de junio , en el Instituto Cervantes de NY (211 E 49 Street, NYC). Francisco Reyes, nominado a los Goya como actor revelación, estará presente para participar en la sesión de preguntas y respuestas al final de la proyección.

El Reino se centra en la historia de Manuel López-Vidal, un político muy querido en su región que disfruta de una vida social activa, tiene una familia amorosa, amigos en todas partes y un montón de carisma natural. Es también un hombre corrupto que se ha enriquecido con fondos públicos durante años. Después de intentar encubrir a un colega, Manuel queda al descubierto. Para su sorpresa, los miembros del partido le dan la espalda y le echan la culpa de todo lo acontecido y Manuel se verá obligado a luchar contra una maquinaria de corrupción de la que ha sido parte mucho tiempo.

El TAFFNY cierra el viernes 21 de junio a las 6:00pm, con la ceremonia de entrega de premios de la competencia de cortometrajes The Américas Award, en el National Museum of American Indian (1 Bowling Green), seguido del estreno en Nueva York de Falls Around Her de la cineasta nativa Ojibway Darlene Naponse.

Es la historia de Mary Birchbark (Tantoo Cardinal), una cantante legendaria que regresa al vasto desierto de su reserva para reconectarse con la tierra y su comunidad. Mary comienza a sentir que alguien podría estar observándola. No está segura de lo que es real y de lo que se imagina. Da la bienvenida a ese aislamiento mientras explora el impacto psicológico de su pasado y presente.

“Con TAFFNY además de resaltar la importancia de presentar peliculas de cineastas establecidos queremos promocionar nuevos talentos con el Concurso de Cortometrajes de Las Américas. Por otro lado, queremos honrar a los estudiantes y profesores del programa de Maestria de Cine de City College, uno de las escuelas de cine más antiguas de EE. UU. y la única institución pública en la ciudad de Nueva York en ofrecer un BFA en cine”, explica el Dr. Juan Carlos Mercado, Decano de la División de Estudios Interdisciplinarios del Centro para la Educación del Trabajador de CUNY.

Este año, TAFFNY exhibe 33 cortometrajes compitiendo por el Premio de Las Américas en las categorías de Animación, Documental, Experimental y Ficción. Los jurados de las categorías de Documental y Animación son la directora Kavery Kaul, los profesores de cine Carlos Velazquez y Alvaro Baquero. En las categorías de Ficción y Experimental los jurados son: la actriz Puy Navarro, el director Francisco Lupini y el productor Richard Stein.

Durante nueve días, 17 países mostrarán parte de su identidad, cultura y diversidad a través del séptimo arte. The Americas Panorama es un dinámico programa que trae la riqueza de las culturas de las Américas a través de siete galardonados largometrajes de ficción y documental.

“Estas peliculas reflejan la multiplicidad de historias e identidades que forman la experiencia “americana “. Son cineastas que exploran las complejidades de sus personajes públicos, revisan su pasado, cuestionan sus posturas sociales y personales y de amor y rinden homenaje a sus leyendas,” dice Diana Vargas, directora artística de TAFFNY

TAFFNY es una iniciativa de la Division de Estudios Interdisciplinarios del Center for Worker Education de City College of New York (CUNY) y la colaboración de prestigiosas instituciones como el Instituto Cervantes, the National Museum of American Indian, Centro Rey Juan Carlos de NYU y el Consulado Argentino en Nueva York, con la finalidad de crear un espacio de apreciación cinematográfica enfocada en la multiculturalidad, diversidad y nuevas sociedades alrededor de Las Américas, además de incentivar el trabajo de nuevos directores cinematográficos.

Todas las funciones son gratis y abiertas al público. Las películas en idioma extranjero están subtituladas al inglés. Para una agenda completa, puede visitar la página: http://www.TAFFNY.com

Program-TAFFNY-2019-web-1 copy