La ciudad dará más servicios de apoyo a los desamparados

Un plan piloto entrará en vigor el 1 de julio y busca evitar que se siga penalizando a los neoyorquinos que deambulan en el metro

NUEVA YORK.- Los desamparados que deambulan en las instalaciones del Metro de Nueva York serán instados a optar por vías alternativas como viviendas transitorias y permanentes, de acuerdo con un plan piloto anunciado por la Administración de Blasio, este jueves.

La iniciativa para ayudar a las personas sin hogar se aplicará en coordinación con el Departamento de Policía, la Oficina de Justicia Criminal de la Alcaldía, el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (DHS), la oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan y el Servicio de Tránsito de la Ciudad de Nueva York, y tiene como objetivo evitar que los desamparados continúen recibiendo citaciones y procesados en el sistema de justicia penal y en su lugar, reciban servicios y programas de apoyo.

“Los neoyorquinos quieren que los desamparados en el metro reciban las intervenciones correctas que les ayudarán a recuperarse. Someter a estos individuos a la justicia penal por infracciones no violentas o de menor grado, no es la respuesta y no ayuda a nadie”, dijo el alcalde Bill de Blasio.

El alcalde enfatizó que el enfoque de esta iniciativa es lograr el equilibrio correcto, a medida que se amplía la prevención y aborda la falta de vivienda.

La Coalición por las Personas sin Hogar reaccionó en contra y dijo que la nueva política sólo servirá para criminalizar a los desamparados neoyorquinos a través de citaciones inútiles.

“No existe una justicia penal o una solución policial para las personas sin hogar en la ciudad de Nueva York. Las personas evitan los servicios y refugios por una variedad de razones legítimas, siendo la más importante la escasez de camas y la inseguridad en los refugios”, dijo Giselle Routhier, directora de políticas de la Coalición por las Personas sin Hogar.

Routhier agregó que la única forma de reducir la tragedia de las personas que se refugian en las instalaciones de tránsito y en los trenes, es dándoles un lugar mejor para ir, una vivienda acogedora y permanente, no usar a la policía para perseguirlos reiteradamente.

En contraste, la presidenta del condado de Manhattan, Gale A. Brewer felicitó al alcalde De Blasio por la iniciativa.

“Las personas sin hogar que buscan refugio en el sistema de metro es una crisis que empeora y que todos pueden ver. Agradezco al alcalde por trabajar para encontrar una solución para apoyar a estos neoyorquinos ofreciéndoles vías seguras para que salgan del sistema de tránsito y lleguen a viviendas de transición”, dijo Brewer.

El programa entrará en vigor el 1 de julio. Los participantes que opten por el programa completarán una evaluación, para ser derivados a un refugio y a otros servicios, y luego en coordinación con la Autoridad Metropolitana de Transporte, se les facilitará evitar procesos judiciales innecesarios y ayuda para rehacer sus vidas y dejen las calles. No obstante, la alcaldía advirtió que cualquier incidente o delito violento cometido por un desamparado, todavía resultará en arresto y el consiguiente procesamiento ante la justicia penal.

“El NYPD trabaja continuamente con la MTA, la oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan, DHS y el Comité de Residentes de Bowery (BRC), para conectar a las personas sin hogar con los servicios importantes para mejorar la calidad de vida y la seguridad en el metro y la ciudad”, dijo el comisionado del NYPD, James O’Neill.

El Comisionado del Departamento de Servicios Sociales Steven Banks destacó el hecho de que la ciudad esté enfocada en encontrar nuevas formas de llegar a los neoyorquinos necesitados y alentarlos a aceptar servicios.

“Evitar que los individuos caigan en manos del sistema de justicia penal y ayudarlos a salir del metro a programas de vivienda y alojamiento es una victoria para todos”, agregó Banks.

Entre tanto, la Administradora del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar, Joslyn Carter dijo que a medida que abordan el desafío de la falta de vivienda en la ciudad, sus proveedores de asistencia HOME-STAT continúan innovando con nuevos enfoques y ofreciendo vías alternativas para la facilitar vivienda permanente.

Resultados positivos

Desde el lanzamiento de HOME-STAT en abril de 2016, se logró ayudar a más de 2,200 personas a salir de las calles y del metro hacia viviendas de transición y permanentes.

La Ciudad a más que duplicado la inversión en programas para personas sin hogar, aumentando de $ 45 millones en 2013 a aproximadamente $ 126 millones en la actualidad.

Más del doble de la cantidad de personal recorren hoy las calles y el metro para ayudar a los desamparados. De 191 que eran en 2014 pasaron a casi 400 en la actualidad. Ellos pasan meses entablando relaciones mediante el contacto regular para generar confianza y animarles a aceptar servicios y hacer que hagan la transición de las calles a los refugios y viviendas permanentes.

Los neoyorquinos que ven a personas que creen que están sin hogar y que necesitan asistencia deben comunicarse con el 3-1-1 a través del teléfono o la aplicación móvil y solicitar asistencia de alcance para obtener la respuesta más inmediata.