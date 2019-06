Ventajas e inconvenientes de trabajar desde casa

La flexibilidad de oficina es una opción atractiva que, sin embargo, no evita complicaciones

No tener que tomar el transporte público todas las mañanas o eternizarse en un atasco es una propuesta atractiva para muchas personas que buscan trabajo o buscan modificar las condiciones del que tienen. Ahorra tiempo y dinero aunque no innumerables paseos hasta el frigorífico y alguna que otras libras no deseadas.

Hace dos años IBM rescindió su posición sobre la posibilidad de trabajar desde el hogar. Antes lo hicieron Yahoo y Bank of America entre otras grandes corporaciones pese a que la tendencia es dar cada vez más flexibilidad en el lugar de trabajo. El problema es que aunque puede resultar conveniente también tiene sus desventajas.

La consultora de salarios PayScale, explicaba recientemente que aunque se trabaja cada vez más horas y muchos empleados prefieren hacerlo desde su hogar hay que tener en cuenta que quizá no es algo para todo el mundo. No desde luego para quien disfruta de la colaboración con sus compañeros o le resulta más fácil concentrarse en una oficina.

Hay cuestiones a tener en cuenta: