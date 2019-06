Daniel Sarcos comparte su tristeza en Instagram

View this post on Instagram

La tristeza de las despedidas! Ni a #carlota ni a mi nos gustan las despedidas,sin embargo llego el verano y ella sale de viaje largo y coincidencialmente yo también tengo que ausentarme de nuestra casa por unos cuantos días. Al ver esta foto no puedo dejar de pensar en los millones de personas que por razones de fuerza mayor se ven forzados a despedirse de sus familiares y afectos para convertirse en inmigrantes, sin la certeza de que algun día se volverán a ver, no puedo imaginarme ni por un segundo el dolor que esto puede causar, el inmigrante es un luchador, es un héroe que por lo general se sacrifica para encontrar recursos y bienestar para los suyos,sin reparar en el dolor que se causa a si mismo poniendo distancia con los seres que ama. PD: no todo es alegría y glamour en esta profesion.