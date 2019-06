Tiroteo en fiesta de graduación en Philadelphia deja un muerto y varios heridos

Un tiroteo en una fiesta de graduación en el sur de Philadelphia dejó un saldo de al menos una persona muerta y otras siete heridas, reportaron varios medios de prensa.

El incidente ocurrió poco antes de las 10:30 p.m. y cerca de cuatro adolescentes -entre las edades de 15 y 17 años- sufrieron heridas de bala mayormente en sus piernas, anunció la policía.

#BREAKING Per @PhillyPolice Comm Richard Ross 8 total people shot 1 dead in a mass shooting at Southwest Philly graduation party. 4 children, 4 adults all hit. @CBSPhilly pic.twitter.com/zJsfIwbrR6

En tanto, otros cuatro adultos fueron baleados en varias partes de sus cuerpos. Según la policía, se cree que las víctimas tengan cerca de 20 años.

“Había unas 60 personas celebrando la graduación. Al menos una persona apareció y disparó varias veces. No sabemos si el atacante abandonó el lugar caminando o en un auto”, aseguró Richard Ross, comisionado de la policía de Philadelphia, en una conferencia de prensa.

De acuerdo al comisionado, se escucharon entre ocho y nueve disparos.

Police commissioner on scene of mass shooting at graduation party, 8 shot, 1 dead, possibly one more injured. Gunman sprayed into crowd of 60 people in SW Philadelphia @FOX29philly pic.twitter.com/3rRQkv4T9W

— Sabina Kuriakose (@SabinaKuriakose) June 17, 2019