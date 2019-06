Gina Rodriguez pensó en quitarse la vida con solo 16 años

La protagonista de 'Jane the Virgin' ha compartido una parte de su triste historia de vida

La actriz Gina Rodriguez, conocida entre otros trabajos por su papel protagonista en la serie ‘Jane the Virgin’, se ha sincerado hasta límites insospechados sobre las batallas que ha tenido que librar contra la depresión en diversos momentos de su vida. Tanto es así, que la intérprete estadounidense ha confesado incluso haber contemplado la vía del suicidio cuando solo tenía 16 años.

“Creo que empecé a lidiar con la depresión a eso de los 16 años. Comencé a coquetear con la idea de que… todo sería mucho más fácil si no estuviera en este mundo. Pensaba que la vida sería más fácil, que todos los problemas y las tribulaciones se irían para siempre. Y así no tendría que triunfar o fracasar, ¿sabes? Toda esa ansiedad desaparecería”, ha revelado al portal E! News sobre el exceso de presión al que ella misma se sometía a fin de cumplir con sus objetivos.

Aunque a día de hoy atraviesa una etapa muy satisfactoria tanto en lo profesional como en lo personal -su papel en la citada producción le ha convertido en una de las artistas más cotizadas del momento y, hace solo un mes, contraía matrimonio con el también actor Joe LoCiero-, la estrella de 34 años no se olvida de que hace unos meses volvió a sucumbir a uno de esos ataques de pánico que tan familiares le resultan desde la adolescencia.

“Durante la grabación de esta temporada [la última de ‘Jane the Virgin’] me vi obligada a parar el rodaje por primera vez en mi vida. Ese miedo a decir ‘no puedo’ se disipó y realmente había llegado a un punto en el que me veía sobrepasada. Tuve que convencerme de que podría lidiar con ello más tarde, de que ahora debía centrarme en ello. Necesitaba silenciar a ese pequeño dragón que tenía en la cabeza”, ha explicado.