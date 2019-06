Jomari Goyso directo a la yugular de Cardi B: “No importa cuánto pagues, siempre va a ser ‘cheap'”

View this post on Instagram

Anoche #cardib celebrando el cumpleaños de #takeoff solo para dejarlo claro; esto no es moda porque ya el mismo look lo he visto en muchos “clubs” (siendo cordial)y si te lo vas a comprar, no gastes más de 10 dólares por todo el outfit, no importa cuánto pages por el, si es #gucci #fendi o #chanel SIEMPRE SE VA A VER CHEAP!! 🤷🏻‍♂️ anyway!! Love #cardib