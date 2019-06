Real Madrid presenta dos fichajes en el ‘Chamartín’

Rodrygo Goes y Ferland Mendy fueron presentados a la afición blanca en el Santiago Bernabéu

Apenas una semana después de que Florentino Pérez presentará a las dos estrellas del Real Madrid para la siguiente temporada como lo son Luka Jovic y Eden Hazard, el club blanco llevó a cabo la presentación oficial de dos jugadores más en el Santiago Bernabéu.

Rodrygo Goes y Ferland Mendy fueron recibidos entre aplausos ante una afición madrileña que se encuentra bastante emocionada por el curso que viene. Tras un año para el olvido en todas las competiciones, el brasileño y el francés son dos jugadores jóvenes que apuntan para ser el futuro del conjunto de la capital española.

La historia de Mendy puso de pie al público que se dio cita en el ‘Nuevo Chamartín’ el día de ayer, donde explicó lo duro que ha sido su camino al éxito en el fútbol.

”Con 11 años, perdí a mi padre. Con 15 años me opere la cadera. Estuve en silla de ruedas, pase 6 meses en el hospital para volver a caminar y me dijeron que no jugaría otra vez. Regrese. En 2017, todavía jugaba en Segunda y hoy, soy presentado con el Real Madrid”, declaró.

Su llegada ilusiona, y se convertira en la competencia directa con Marcelo por la lateral izquierda del conjunto dirigido por Zinedine Zidane.

Por su parte, el Real Madrid también se vio forzado a rescindir de los servicios del canterano Marcos Llorente, quien después de 10 años en el club estará emigrando al rival de la ciudad, el Atlético, en un contrato por cinco temporadas donde buscará tener más protagonismo. El mediocentro español escribió una emotiva carta agradeciendo a todos por su paso por ‘los reyes de europa’.

Los movimientos comenzaron y no nos debería sorprender si la temporada que viene el Real Madrid vuelva más fuerte que nunca y produce una sorpresa tanto en las competiciones locales como en las internacionales.