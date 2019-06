Las películas que llegan a Netflix en julio

Comienza el verano, y con ello esta variedad de títulos estará disponible en la plataforma

Prepara tu agenda, porque las siguientes películas estarán disponibles en Netflix a partir del 1 de julio. Son clásicos de todos los géneros que no debes perderte:

Alice Doesn’t Live Here Anymore

Astro Boy.- En esta emocionante cinta de animación para toda la familia, el protagonista es un niño robot que cuenta con increíbles poderes, y que ha sido creado por un científico para reemplazar al hijo que perdió.

Caddyshack

Caddyshack 2

Charlie and the Chocolate Factory (2005).- Esta nueva versión al filme de 1971 nos muestra al excéntrico Willy Wonka (Johnny Depp), quien abre las puertas de su fábrica de chocolates y dulces a cinco niños, quienes aprenderán los secretos que esconde, junto con lecciones de vida. Dirigida por Tim Burton.

Cheech & Chong’s Up in Smoke

Cloverfield

Disney’s Race to Witch Mountain

Frozen River

Inkheart

Kill the Irishman

Lady in the Water

Little Monsters

Mean Dreams

Mean Streets

Megamind

Nights in Rodanthe

Paul Blart: Mall Cop

Philadelphia

Rain Man.- Charlie Babbitt (Tom Cruise) es un joven que espera heredar la fortuna de su padre, y se entera que el beneficiario es su hermano Raymond (Dustin Hoffman), quien padece autismo. Ambos hacen un viaje por Estados Unidos y al principio Charlie está a disgusto, pero poco a poco aprende a conocer a Raymond. Dirigida por Barry Levinson, “Rain man” ganó el premio Oscar a Mejor Película en 1989.

Road House

Room on the Broom

Scream 3

Starsky & Hutch

Swiped

Swordfish

Taxi Driver

The Accountant of Auschwitz

The American

The Book of Eli

The Brothers Grimm

The Hangover.- Un grupo de amigos (Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Ed Helms y Justin Bartha) viaja a Las Vegas para celebrar la despedida de soltero de uno de ellos, pero a la mañana siguiente de la celebración no recuerdan lo que sucedió. El novio ha desaparecido, y en el cuarto del hotel hay un bebé y un tigre, por lo que deben tratar de reconstruir los hechos. “The hangover” es un filme lleno de momentos graciosos que se convirtió en un clásico del género de comedia.

The Pink Panther

The Pink Panther 2

War Against Women

Who’s That Knocking at My Door?

Esta selección está pensada para Estados Unidos. Los servidores de streaming tv no ofrecen los mismos contenidos en todos los países.

