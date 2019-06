A 20 años de su misteriosa muerte: ¿dónde está el cuerpo de la hija de Gloria Trevi, Ana Dalay?

"Yo no perdí una hija", respondió la cantante

Hace 20 años Gloria Trevi tocó fondo en su espiral de perdición al lado de Sergio Andrade. Su hija Ana Dalay murió en misteriosas circunstancias, su cuerpo nunca fue encontrado.

En la cima de su carrera luego de haber vivido un infierno, la intérprete de “En el recuento de los daños” usualmente recuerda a su “camino de estrellas”. Y es que ella misma la bautizó así cuando fue cuestionada por su desaparición.

“Uno no debe preguntarse por qué sino para qué. Porque si preguntas por qué, la pregunta está mal hecha y tú tienes que confiar en Dios, entonces tú tienes que decir para qué. Y la respuesta vino a mí y es para ser una mejor persona”, expresó en una charla con Gustavo Adolfo Infante hace unos años.

El periodista mexicano preguntó expresamente “dónde está Ana Dalay”, a lo que Gloria contestó con evasivas.

“Yo no perdí una hija, yo tengo una hija, y es mi camino de estrellas al cielo”, dijo entre lágrimas.

“Claro que me pregunté dónde estaba, sobre todo cuando supe que me habían mentido y fui y busqué las respuestas, hablé con la persona que tenía la respuesta y ella me lo dijo”, agregó.

Los relatos al interior del clan Trevi Andrade indican que la niña murió cuando huían de la justicia. Por órdenes del ex productor musical, el cuerpo de la niña fue desaparecido por las chicas que tenían secuestradas.

“Habló conmigo y ahora yo sé que mi hija está donde están las personas que amamos y que ya no están en la tierra. Están con Dios y están conmigo”, aseguró quien ahora es mamá de Ángel Gabriel.

Gloria Trevi de 51 años ha recuperado su éxito y es una de las artistas más importantes de la música latina.