Alejandra Guzmán y el mensaje a Frida Sofía y su ex: “Yo tengo educación”

Aclara todo lo que no había dicho hasta ahora sobre el supuesto 'trío' amoroso

Aunque parece una novela, lamentablemente esta pelea entre madre e hija es de la vida real. Estamos hablando de Alejandra Guzmán y Frida Sofía, con un tercer participante: Christian Estrada, el ex de la joven que aseguraron era el actual de la cantante.

En una entrevista que reprodujo ‘Un Nuevo Día’, La Guzmán habló de lo que está sucediendo con su única hija y sobre todo aclaró cuál es su relación con el ex de Frida… “Estoy un poco dolida, pero se que es una etapa que va a pasar”, comienza diciendo.

Sobre cuál es su relación con el ex de su hija, Alejandra les dijo lo siguiente:

“Yo trabajé con sus hermanos, los gemelos, trabajé un rato y él vino a pedirme ayuda para poder ayudar a Frida, por eso se acercó a mí”, le asegura Alejandra y sigue con una frase que sin duda será de las más contundentes hasta el momento.

“Yo tengo mucho respeto ante toda la gente y que quiera a mi hija por supuesto, pero de ahí no paso, yo tengo educación ¡pero si es sangre de mi sangre!”.

Alejandra, esta vez fue un poco más allá y, sin dar detalles, dijo lo siguiente: “Pero que no se le olviden todas las cosas buenas, que no se le olvide todas la cosas de donde yo la he sacado, porque yo la he sacado de muchas cosa y con mucho amor y lo vuelvo a hacer otra vez”.

Y para el final de la entrevista se reserva un mensaje para su hija: “Frida eres una persona bellísima, te conozco, te parí, te amo y espero que me llames algún día, ya sabes que yo estoy aquí con el corazón abierto”.

Recordemos que esta historia se hizo pública cuando, a través de diferentes Instastory en su cuenta de Instagram, Frida Sofía comenzó a hablar de la mala relación que tiene con su mamá, con su prima y con su familia materna en general. Pero todo se puso aún más fuerte cuando señaló a Alejandra Guzmán asegurando que ha coqueteado con sus novios en el pasado y que estaba saliendo con uno de sus ex.