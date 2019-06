Geraldine Bazán se une a la marcha por el orgullo gay

View this post on Instagram

Calentando motores, emocionada y feliz de que me permitan compartir, gozar y ser parte del respeto, amor e inclusión que tanto necesitamos en el mundo!!! #LGBTI ❤️🌈👑. #pride2019 #cdmx #29junio Quién viene!!??? Este es un post de inclusión y respeto habrá quién lo comparta y quién no. Son libres de comentar su opinión, los comentarios que ofendan ya sea en contra o a favor serán eliminados. Que todos los seres sean felices Que todos los seres alcancen la paz Que estén protegidos de daños internos o externos Que todos los seres estén sanos y fuertes Que todos los seres se liberen Que todos los seres se iluminen Que así sea,así es Hecho esta 🙏🏼